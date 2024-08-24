بعد شائعة ارتباطها بـ تامر حسني.. أعمال فنية تشارك فيها هنا الزاهد

استطاعت الفنانة هنا الزاهد أن تضع اسمها في قائمة نجوم الصف الأول، وحاليا تعيش حالة من الانتعاشة الفنية بين السينما والدراما، وباتت من أبرز نجوم السوشيال ميديا بعد شائعة ارتباطها بالمطرب تامر حسني بطل فيلمها الأخير ري ستارت، واتضح أنها شائعة ترويج للعمل، ومن هنا يستعرض "الموجز" التفاصيل الكاملة لأعمال هنا الزاهد المقبل.

هنا الزاهد في رمضان 2025

في المقدمة تستعد هنا الزاهد أن تنافس في الماراثون الرمضاني المقبل لعام2025، بمسلسل، أطلق عليه صناعه اسم " الزواج فيه سم قاتل" العمل من إخراج ياسمين أحمد كامل، ومن المقرر بدأ التصوير قريبًا.

إقامة جبرية قربيًا على شاشات الـ TV

وانتهت هنا الزاهد من تصوير مسلسلها الذي أطلق عليه صناعه اسم" " إقامة جبرية" منذ عدة أشهر من إخراج أحمد سمير فرج ومن بطولة محمد الشرنوبي، صابرين، أحمد والي، ثراء جبيل، وكوكبة كبيرة من النجوم.

هنا الزاهد

رى ستارت مع تامر حسني

انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير70% من مشاهدها في فيلم " ري ستارت بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرضه في موسم رأس السنة المقبل، يعتبر الفيلم من الأفلام الكوميدية المنتظرة.

وكما تنتظر هنا الزاهد عرض فيلمها " بضع ساعات في يوم ما" الذي انتهت من تصويره منذ أكثر من عام من تأليف محمد صادق والفيلم بطولة مي عمر، هشام ماجد، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي.

"إن غاب القط"، مع آسر ياسين

و تستعد هنا الزاهد لتصوير فيلمها الجديد "إن غاب القط"، حيث تلعب دور البطولة النسائية إلى جانب النجم آسر ياسين، يتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وهو من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار، ومن إنتاج شركة Kay Oh Pictures.

هنا الزاهد

فيلم "إن غاب القط" يجمع بين الكوميديا والدراما، ويسعى إلى تقديم قصة فريدة تجمع بين الأبطال بشكل مميز. يعكس الفيلم التعاون الفني الأول بين هنا الزاهد وآسر ياسين، مما يضيف طابعًا خاصًا عليه، وينتظر الجمهور بشغف رؤية هذه الثنائية الجديدة على الشاشة الكبيرة.

أخر أعمال هنا الزاهد

كان آخر الأعمال المعروضة لـ هنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي حقق نجاحًا وانتشارًا كبيرًا في مصر والوطن العربي. ومن المتوقع أن يكون تعاونها مع آسر ياسين في فيلم "إن غاب القط" خطوة هامة في مسيرتها الفنية، حيث يجمع الفيلم بين عنصرين من أبرز نجوم السينما المصرية في عمل واحد.

حقق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" نجاحًا كبيرًا بفضل قصته المميزة وأداء أبطاله الرائع. انعكس هذا النجاح على شعبية هنا الزاهد وجعلها واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في الوقت الحالي.

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