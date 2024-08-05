استعدادات هنا الزاهد لتصوير فيلمها الجديد "إن غاب القط"

تستعد النجمة هنا الزاهد لتصوير فيلمها الجديد "إن غاب القط"، حيث تلعب دور البطولة النسائية إلى جانب النجم آسر ياسين، يتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، وهو من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار، ومن إنتاج شركة Kay Oh Pictures.

وتستعرض الموجز تفاصيل الفيلم

تفاصيل الفيلم

فيلم "إن غاب القط" يجمع بين الكوميديا والدراما، ويسعى إلى تقديم قصة فريدة تجمع بين الأبطال بشكل مميز. يعكس الفيلم التعاون الفني الأول بين هنا الزاهد وآسر ياسين، مما يضيف طابعًا خاصًا عليه، وينتظر الجمهور بشغف رؤية هذه الثنائية الجديدة على الشاشة الكبيرة.

هنا الزاهد

هنا الزاهد وفيلم "ري ستارت" مع تامر حسني

على صعيد آخر، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "ري ستارت" الذي يشاركها في بطولته النجم تامر حسني. يعتبر الفيلم من الأفلام الكوميدية المنتظرة، ومن المقرر عرضه في عام 2024. يحمل الفيلم توقيع مخرج مميز ويعتمد على سيناريو ممتع يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وهو ما يعزز من تطلع الجمهور لمشاهدته.

تفاصيل "ري ستارت"

يجمع فيلم "ري ستارت" بين العديد من النجوم، ويعتمد على قصة شيقة تهدف إلى تسليط الضوء على جوانب مختلفة من حياة الشباب في المجتمع المعاصر. يمتاز الفيلم بإيقاع سريع وأحداث متتابعة تشد انتباه المشاهدين من البداية حتى النهاية.

مسلسل "الزواج سم قاتل" والمنافسة الرمضانية

هنا الزاهد

إلى جانب أعمالها السينمائية، بدأت هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل"، والذي تنافس به في موسم رمضان 2025. يكتب ويخرج المسلسل ياسمين أحمد كامل، وهو من إنتاج شركة ميديا هب. يتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا نظرًا لقصته المبتكرة وأداء أبطاله المميز.

تفاصيل المسلسل

يتناول مسلسل "الزواج سم قاتل" قضايا اجتماعية معاصرة بطريقة درامية مشوقة، مما يجعله أحد الأعمال المرتقبة في الموسم الرمضاني المقبل. يضم المسلسل نخبة من النجوم ويعتمد على نص قوي وإخراج متميز يساهم في إبراز قصة العمل بأفضل صورة.

آسر ياسين وتعاونه مع هنا الزاهد

هنا الزاهد

كان آخر الأعمال المعروضة لهنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي حقق نجاحًا وانتشارًا كبيرًا في مصر والوطن العربي. ومن المتوقع أن يكون تعاونها مع آسر ياسين في فيلم "إن غاب القط" خطوة هامة في مسيرتها الفنية، حيث يجمع الفيلم بين عنصرين من أبرز نجوم السينما المصرية في عمل واحد.

نجاح "فاصل من اللحظات اللذيذة"

حقق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" نجاحًا كبيرًا بفضل قصته المميزة وأداء أبطاله الرائع. انعكس هذا النجاح على شعبية هنا الزاهد وجعلها واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في الوقت الحالي.

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