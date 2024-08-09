بعد تصدرها للتريند.. تفاصيل أزمة هنا الزاهد ووالدتها مع عزة الفقي وما علاقة طلعت زكريا بتلك القصة؟

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، تريند جوجل، بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تُدعى عزة الفقي، وهي تستغيث بسببها هي ووالدتها شيرين المنزلاوي، متهمةً إياهما بالسكن في الكومباوند الذي تمتلكه دون دفع إيجاره بعد انتهاء العقد، وأكدت السيدة على أن الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي كان زوج والدة هنا الزاهد، هو الذي توسط لها لإتمام عملية الإيجار.

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير تفاصيل الأزمة:



تفاصيل أزمة هنا الزاهد ووالدتها مع عزة الفقي



في الفيديو، تحدثت عزة الفقي عن تفاصيل الاتفاق الذي تم عبر طلعت زكريا، وكيف أن العقد انتهى ولكن الفنانة هنا الزاهد ووالدتها رفضتا مغادرة المنزل، مما اضطر الأسرة لرفع قضية استرداد، كما تحدثت عن التلفيات التي وُجدت في المنزل بعد مغادرتهما وعن محاولات أخرى للتواصل معهم من خلال وسطاء، مُضيفة:"في يوم جاتلي مكالمة من السيدة شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، قالت إنها عاوزة تأجر المكان، وزوجي رد عليها بأنه يرفض الإيجار لأنه مش ضامن سفره هيخلص إمتى وهيكون محتاج البيت، وخلصنا الموضوع، كنا رافضين تأجير البيت، لكن جاءت لنا مكالمة من الفنان الراحل طلعت زكريا، وتوسط لهما على مسؤوليته الشخصية، ووافقنا وكانوا يريدون أن يؤجروا خمس سنين، ولكن طلعت زكريا قال وقت ما ترجعوا البيت هيكون في الحفظ والصون، فإحنا كأسرة اقتنعنا بكلامه وقلناله نأجر 3 سنين فقط، وشيرين مضت العقد بـ 3 سنين وابتدوا يدفعوا الإيجار وساعات كانوا بيأخروا دفع الإيجار بسبب ظروف الشغل، ولما كلّمناهم إنهم يرجّعولنا البيت لما رجعنا مصر، رفضوا وإحنا بنقولهم دا بيتنا ومضطرين نرجع البيت، وإحنا مأجرين أغلى من اللي بتدفعوه وشيرين ردّت عليا، وقالت ألفاظ بشعة، وقالت إحنا مش خارجين وأعلى ما في خيلكم اركبوه".

وأكدت على أنها اضطرت لدفع قضية استرداد، وأن المحكمة قد وقفت في صالحهم، قائلة: "اضطرينا نرفع قضية باسترداد البيت والمحكمة الحمد لله وافقت إنهم يخرجوا برا البيت، ويدفعولنا لحد نهاية عقد الإيجار واحنا طلبنا البيت قبل المدة ما تنتهي، وفي الفترة اللي خدنا فيها الحكم كان عقد الإيجار خلص، خطوبة هنا الزاهد اتعملت في بيتي وجنينتي من غير ما يدفعوا إيجار وبعد مدة العقد ما خلصت اتحكم ليهم بالطرد، وهما خرجوا من البيت بصعوبة ودخلنا البيت لقينا فيه تلفيات وخدوا الأحواض، كنا مخليين على جنب مخزون سيراميك اتاخد، ورفعنا قضية تانية بالتلفيات وبسنتين الإيجار بعد ما عقدهم خلص، وهما كانوا بيرفعوا قضايا ضدنا، ولكن القضاء نصفنا وحكم لنا، ولكن مش عارفين ليهم عنوان... أخو شيرين المنزلاوي كلّمنا يساومنا إننا ندّيهم فلوس عشان يخرجوا من البيت، والقضايا شغّالة وحاولنا التواصل معاهم من خلال المخرجة منى الأبحر، إنهم يدفعوا اللي عليهم معرفتش توصل معاهم لأي نتيجة، وشيرين المنزلاوي أهانت جوزي وإدت السماعة لهنا قالت له أنت موّتت أبونا، وجاي تموت أمنا وأنا مش عارفة هي إزاي تقول كده، وهي عارفة إن عليهم فلوس ومخالفات، ومستغربة لما شفت لقاء تلفزيوني لهنا الزاهد شكّيت في نفسي وقولت بيروحوا يناموا على المخدة إزاي وعندهم كام وش، وإحنا مصمّمين على حقنا وفيه محضر بيلزمها بإصلاح التلفيات، ومش عارفة هما إزاي ورا الكاميرا ناس تانية كده".

تعليق ابنة طلعت زكريا

وعلقت ايمى مجلة الفنان طلعت طلعت زكريا، على زج اسم والدها في قصة الفنانة هنا الزاهد وعزة الفقي، حيث دافعت عن اسمه، ووصفت الحديث عنه بعد وفاته بأنه غير مقبول، معبرة عن استيائها من تكرار استغلال اسم والدها في مثل هذه السياقات،من خلال منشور، لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة:" طلعت زكريا خط احمر لاى حد هيجيب سيرته هيزعل بجد، الراجل ف دار الحق كفايه قرف بقا هو مفيش غيره يبقا لبانه لاى حد يعمل فيديو ويقول كلام فارغ"، حتى الآن، لم تصدر هنا الزاهد أي رد رسمي على هذه الاتهامات.

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