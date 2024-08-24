محمد حماقي يكشف عن رغبته في دخول عالم التمثيل: تأخرت بسبب البحث عن أدوار مميزة

تحدث الفنان محمد حماقي عن رغبته المستمرة في دخول عالم التمثيل، مشيرًا إلى أنه كان يسعى لتحقيق هذا الطموح منذ فترة طويلة.



وفي حديثه على هامش حفله الذي أقيم ضمن جولة المملكة بمناسبة كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية الذي رصده موقعة" الموجز " ، أعرب حماقي عن شغفه بالتمثيل وحرصه على اختيار الأدوار التي تناسبه.

تأخره في دخول عالم التمثيل

أوضح حماقي أن تأخره في بدء مشواره في التمثيل يعود إلى حرصه على اختيار أدوار مميزة تتوافق مع طموحاته الفنية.

وأكد أنه يأمل في المشاركة في أعمال درامية وسينمائية، حيث يعتز بالتمثيل ويعتبره جزءًا أساسيًا من تطلعاته الفنية منذ دخوله مجال الغناء.

حماقي يتمنى تقديم عمل فني مميز

أضاف محمد حماقي أنه يطمح إلى تقديم عمل فني مختلف ومميز، حيث قال: "تأخرت لأنني أبالغ في البحث عن الأدوار المميزة. المشروع قائم، لكني أتمنى دورًا جيدًا ألتقي به بالجمهور" ، هذا التطلع يعكس شغفه العميق بعالم التمثيل ورغبته في تقديم تجربة فنية جديدة لجمهوره.

حفله الأخير بالرياض

وفي سياق متصل، أحيا محمد حماقي مساء أمس حفلاً غنائيًا ضخمًا في الرياض، ضمن حفلات جولة المملكة التي تقام تزامنًا مع فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وقد قدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بما في ذلك أغاني ألبومه الأخير "هو الأساس".

كما طرح حماقي أغنية جديدة على قناته في اليوتيوب، التي قدمها لأول مرة خلال الحفل.

محمد حماقي

حماقي والنقد

كشف المطرب محمد حماقي عن مدى تأثره بالنقد الذي يتعرض له كفنان، مشيرًا إلى أنه يزعجه بشكل كبير. جاء ذلك خلال لقائه في بودكاست "بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي".

وأوضح حماقي أن الفنان بطبيعته حساس ومرهف المشاعر، وأي نقد يوجه له قد يؤثر عليه.

وأشار إلى أن الشعب العربي عاطفي بطبعه، وتحكمه مشاعره، مما يجعل تأثير النقد عليه أقوى.

وأكد حماقي أنه يتجنب متابعة التعليقات السلبية لأنه لا يحب النقد ويشعر بعدم الارتياح عندما يتعرض له، قائلاً: "النقد بيضايقني لأني بحس إن في حاجة ناقصة".

العلاقة المميزة مع ابنته فاطمة

وفي اللقاء ذاته، تطرق حماقي للحديث عن علاقته بابنته فاطمة، كاشفًا عن مدى تعلقه بها ، وأعرب عن رفضه التام لفكرة زواج ابنته، قائلاً: "مش هجوز بنتي طول ما أنا عايش، وقلت لهم لما أموت أبقوا جوزوها، لا يمكن أديها للراجل".



وقارن نفسه بشخصية الزعيم عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية"، مشيرًا إلى أنه أكثر تشددًا ، ورغم اعترافه بأن هذا الموقف غير منطقي، إلا أنه عبّر عن مدى حبّه الكبير لابنته.

وأوضح حماقي أن فاطمة، التي تبلغ من العمر ست سنوات، هي أجمل ما حدث له في حياته، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتصور مدى قوة حب الآباء لأبنائهم حتى أصبح والدًا، حيث وصف هذا الحب بأنه إحساس لا يمكن التعبير عنه بالكلمات.

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