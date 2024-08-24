جميلة عوض تتصدر التريند بعد نشر صور عائلية تجمعها بشقيقاتها.. ما القصة؟

في الساعات الأخيرة، تصدرت الفنانة جميلة عوض التريند بعد تداول صور لها بصحبة شقيقاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي رصدها موقع “ الموجز ” .

تداول صور عائلية تثير تفاعلاً واسعاً

لاقت الصور التي تم نشرها تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومحبي الفنانة جميلة عوض، الذين أعربوا عن إعجابهم بالشبه الكبير بين جميلة وشقيقاتها، وكذلك بالعلاقة الأسرية المميزة التي تجمعهم.

وقد شهدت التعليقات إطراءً كبيراً للعلاقة العائلية القوية والحميمية بين أفراد الأسرة.

ظهور إعلامي واعترافات جديدة

ظهرت الفنانة جميلة عوض وأسرتها كضيوف في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يُعرض على قناة "dmc".

خلال الحلقة، كشفت جميلة عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية، بما في ذلك تفاصيل عن زواجها من المونتير أحمد حافظ. كما تطرقت إلى أهم مشاريعها الفنية، خاصة تعاونها مع الفنانة شريهان، مما أضاف بعداً إضافياً للحلقة وجذب انتباه المشاهدين.

كشف تفاصيل العلاقة مع أحمد حافظ

أوضحت جميلة عوض أن هناك عدداً من الصفات المهمة التي جذبتها إلى زوجها، المونتير أحمد حافظ، وساهمت في تطور علاقتهما من الصداقة إلى الحب ثم الزواج. في حديثها، كشفت جميلة أن العلاقة بدأت خلال فترة كورونا عندما بدأ أحمد بالتحدث معها عن فكرة الارتباط.

قالت جميلة إن أحمد عرض عليها فرصة أن يكون موجوداً في حياتها، قائلاً: "إديني فرصة أكون موجود في حياتك، وعادي لو مش عايزة إديني يومين وهنرجع أصحاب عادي."

وأضافت عوض أن أحمد حافظ تعامل معها بنضج وبطريقة صحية خالية من الابتزاز، مما جعلها تشعر بأمان كبير.

أشارت إلى أن هذا التعامل الناضج ساعد على بناء الثقة بينهما وجعلها تشعر بالراحة تجاه العلاقة.

أعمال فنية ومشاريع جديدة

خلال الحلقة، تطرقت جميلة إلى مشاريعها الفنية المستقبلية والتعاونات التي تسعى لتحقيقها. تحدثت عن شغفها بالفن وأهمية الإبداع في مسيرتها الفنية، وأشادت بالعمل مع الفنانة شريهان، مؤكدة أن هذه التجربة كانت مميزة وأثرت بشكل إيجابي في مسيرتها الفنية.

تفاعل الجمهور ومحبو جميلة عوض

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع ظهور جميلة عوض في البرنامج، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات والإعجابات على الصور والمقاطع التي تم تداولها. أكد الجمهور على دعمهم العميق للفنانة ولعائلتها، مشيدين بالعلاقة العائلية الجميلة التي تم تسليط الضوء عليها في البرنامج.

بهذا، تظل جميلة عوض محط أنظار الجمهور وتواصل جذب الانتباه من خلال مشاركاتها الفنية وحياتها الشخصية، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز نجمات الفن في الوقت الراهن.

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