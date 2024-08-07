غدا.. حماقي يغير جلده بشعر أبيض ويطلق ثلاث أغاني جديدة





فاجأ النجم المصري محمد حماقي جمهوره بإطلالة جديدة كليًا، حيث ظهر بشعر أبيض في أحدث صوره التي نشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الإطلالة الجريئة تزامنت مع إعلان حماقي عن طرح ثلاث أغاني جديدة من ألبومه المرتقب، مما أثار حماس محبيه وتوقعاتهم بشأن هذا العمل الغنائي.

ألبوم حماقي الجديد

ونشر حماقي صورة الألبوم الجديد عبر حسابه على إنستجرام معلقاً: استنوا 3 أغاني جديدة العقد اللوبي، وتخسرني، وليلي طال، من ألبوم هو الأساس، بكره الخميس الساعة 4 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

محمد حماقي لا يحب النقد

سبق وأوضح محمد حماقي عن رأيه في الإنتقاد الذي يتعرض لها خلال لقائه في برنامج Big Time وقال : أكثر حاجة بكرها الإهانة والنقد مش بتقبله ومش بكون مبسوط منه، التدني في الذؤق وإننا نشتم وميبقاش عندنا ذؤق، الإنسان أصلا اللي خلاه إنسان؟ إنه عنده ذؤق.

آخر أعمال محمد حماقي

أحيا الفنان محمد حماقي مؤخراً حفلا غنائيا ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر الغنائية يوم 28 يونيو الماضي ، والذي كان مقام في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة ، والحفل برعاية الشركة المتحدة برودكشن وتذكرتي والشركة المتحده للصناعات الإعلامية.

قدم حماقي خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه القديمه والحديثة التي تفاعل معها الجمهور.

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