عاجل | السنوار يُنتخب رئيسًا لحركة حماس خلفًا لإسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس عن انتخاب يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، ليخلف إسماعيل هنية في هذا المنصب.

السنوار يُنتخب رئيسًا لحركة حماس

في وقت سابق، أوضح القيادي في حماس، عزت الرشق، عبر بيان مقتضب على تيليجرام، أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول تعيين أسماء معينة في منصب رئاسة الحركة لا أساس لها من الصحة، وأكد الرشق أن هذه المعلومات غير دقيقة.

من جانب آخر، كانت مصادر لقناة "العربية/ الحدث" قد أفادت في وقت سابق بأن محمد إسماعيل درويش قد تم ترشيحه لرئاسة المكتب السياسي لحماس مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات الداخلية في الحركة.

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