كيف احتفلت رانيا فريد شوقي بعيد زواجها التاسع؟.. تعرف على التفاصيل

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على الاحتفال بعيد زواجها التاسع، وذلك بكلمات رومانسية، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو به صورة لها برفقة زوجها، وعلقت على منشورها الذي يرصده الموجز قائلة:"كل سنة وانت حبيبي عيد جوازنا الـ۹ و عقبال العمر كله يا راجل يا طيب يالي عمري معاك أحلى من الشهد المدوب، شكرًا حبيبي علي كل حاجة و كل مجهد بتبذله من أجلنا كأسرة و ممتنة جدًا لكل حاجة بتعملها لي، ربنا يخليك ليا و يديمك نعمة في حياتي ياااارب".

رانيا فريد شوقي

رسالة رانيا فريد شوقي لوالدها في ذكراه

وفي سياق آخر، حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، مؤخرًا على إحياء ذكرى وفاة والدها النجم الراحل فريد شوقي، من خلال رسالة مؤثرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت:"26 سنة على رحيلك، اتحرمت منك ومن حنيتك، أنت وحشتني أوي ودايما بتكلم معاك، حتى لو مش سامعني بس برتاح لما افضفضلك. عارف ايه بيهون عليا فراقك؟ حب جماهيرك وكلامهم عنك بكل حب، حتى أمي سابتني وراحتلك، وناهد أختي راحتلك قبلها، سنة قاسية عليا أوي يا بابا، أنا حقيقي وحيدة من غيركم".

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي الدرامية كان مسلسل "المداح 3"، الذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي لعام 2023، ودارت أحداث المسلسل حول صابر المداح، الذي يجد نفسه في مواجهة حرب جديدة مع الجن بعد ولادة طفله، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

رانيا فريد شوقي

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.



رثاء رانيا فريد شوقي لوالدتها

وكانت رانيا فريد شوقي، قد حرصت مؤخرًا أيضًا على تذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، وقت حلول عيد الأضحى الماضي، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شاركت رانيا فريد شوقي، جمهورها بصورة لها برفقة والدتها، مُعلقة عليها:"أمي هي عيدي وعيدي يعني حضن أمي وضحكتها، مفيش حاجة ليها معني من غيرك يا روح روحي، بحاول أعيش واشتغل وأضحك لكن ضحكة مصطنعة، الناس فاهمين إني تغلبت على الوجع ونسيت، هما مش عارفين أنا جوايا إيه؟ أنا عاملة قوية لكن الحقيقة إني أضعف من الضعف وبلهي نفسي على قد ما أقدر عشان ماركزش".

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