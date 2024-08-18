فتحي عبد الوهاب يعتذر عن المشاركة في مسلسل "المداح 5"

أعلن الفنان فتحي عبد الوهاب عن اعتذاره الرسمي عن المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، ومن المقرر عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني لعام 2025، جاء هذا القرار مفاجئًا لمحبي العمل، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل، والذي كان عبد الوهاب أحد أبرز نجومه، ويكشف الموجز عن تفاصيل المسلسل وأعماله القادمة

استعدادات فريق العمل للجزء الخامس

فتحي عبد الوهاب

بالرغم من انسحاب فتحي عبد الوهاب، لم تتوقف تحضيرات الجزء الخامس من "المداح". فقد بدأ الفنان حمادة هلال، بالتعاون مع المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج، جلسات عمل مكثفة لتطوير أحداث المسلسل وإضافة المزيد من القصص والشخصيات، ولم يتم حتى الآن ترشيح أي نجم ليحل محل فتحي عبد الوهاب في الدور الذي كان يقوم به.

فتحي عبد الوهاب

توقعات الجمهور حول الجزء الجديد

ينتظر الجمهور بحماس الجزء الخامس من "المداح"، خاصةً مع الوعود بتقديم قصص جديدة ومشوقة. وقد تم التأكيد على ظهور شخصية "مليكة" خلال الحلقات النهائية، مما يثير توقعات بأن هذا الجزء سيكون مميزًا ومليئًا بالمفاجآت.

فتحي عبد الوهاب يعلن عن مشروع جديد

في خطوة مفاجئة، أعلن فتحي عبد الوهاب عن مشاركته في مسلسل جديد بعنوان "ظلم المصطبة" الذي سيعرض في رمضان 2025، ويشارك عبد الوهاب في بطولة هذا العمل مع الفنان إياد نصار. نشر عبد الوهاب على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" صورة غير رسمية لبوستر المسلسل وعلق قائلاً: "ظلم المصطبة.. فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، رمضان 2025".

فتحي عبد الوهاب

نجاحات عبد الوهاب في رمضان الماضي

كان الموسم الرمضاني لعام 2024 حافلاً بالنسبة للفنان فتحي عبد الوهاب، حيث شارك في عدة أعمال ناجحة منها مسلسل "الحشاشين" الذي كان من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. كما كان له دور مميز في الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، مما أثبت مرة أخرى قدرته على تقديم أداء متميز يجذب انتباه الجمهور.

ماذا يعني انسحاب فتحي عبد الوهاب من "المداح"؟

فتحي عبد الوهاب

يثير انسحاب فتحي عبد الوهاب من "المداح 5" العديد من التساؤلات حول تأثيره على المسلسل، خصوصاً أن عبد الوهاب كان أحد العوامل الرئيسية في نجاح الجزء الرابع. ويبقى الجمهور في انتظار الإعلان عن النجم الجديد الذي سيتولى دوره، وعن كيفية تطور الأحداث في غيابه.

فتحي عبد الوهاب



على الرغم من انسحابه من "المداح"، يظل فتحي عبد الوهاب واحدًا من أبرز النجوم في الدراما المصرية، مع تحضيراته لأعمال جديدة تعد بمزيد من التألق والإبداع، سننتظر بفارغ الصبر لنرى ما سيقدمه في مسلسله الجديد "ظلم المصطبة" في رمضان القادم.

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