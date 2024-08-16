فتحي عبد الوهاب يكشف عن مسلسل جديد لرمضان 2025 بعنوان "ظلم المصطبة"

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن مشاركته في سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال عمل درامي جديد يحمل عنوان "ظلم المصطبة"، وعلى الفور، تصدر اسم المسلسل محركات البحث، خاصةً بسبب غرابة الاسم وغموضه، مما أثار فضول الجمهور حول طبيعة هذا العمل الدرامي.

تفاصيل وابطال مسلسل "ظلم المصطبة"

نشر فتحي عبد الوهاب صورة تجمعه بالفنان إياد نصار عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، رصده موقع "الموجز " وعلق عليها قائلاً: "ظلم المصطبة.. فتحي عبد الوهاب وإياد نصار في رمضان 2025" ورغم ذلك، لم يفصح عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالعمل، الذي لا يزال غامضاً في تفاصيله وأحداثه.

توقعات وتفاصيل حول العمل القادم

من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل ونجوم مسلسل "ظلم المصطبة" في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من الترشيحات اللازمة لاختيار طاقم العمل، ويُتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل قريباً حتى يتمكن من اللحاق بموسم مسلسلات رمضان 2025.

أول تعاون بين فتحي عبد الوهاب وإياد نصار

يُعد هذا المسلسل التعاون الأول بين الفنانين فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، حيث سيتخللهما صراع قوي ضمن إطار مشوق ومليء بالإثارة ،ويتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة عند عرضه، نظراً لثقل موهبة أبطاله وخبراتهم الفنية.

فتحي عبد الوهاب

نجاحات فتحي عبد الوهاب الأخيرة

الجدير بالذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب كان من خلال مسلسل "المداح" في موسمه الرابع، حيث قدم دور "ملك الجن" والذي حقق نجاحاً كبيراً ،هذا الدور كان قد اعتذر عنه الفنان خالد المصري بسبب ارتباطه بمسلسل آخر بعنوان "زوجة واحدة لا تكفي".

كما شارك فتحي عبد الوهاب في رمضان 2024 في مسلسل "الحشاشين" إلى جانب عدد من النجوم مثل كريم عبد العزيز ونيقولا معوض.

أبرز أعمال إياد نصار

أما بالنسبة للفنان إياد نصار، فقد شارك في رمضان 2024 في مسلسل "صلة رحم" مع الفنانة أسماء أبو اليزيد.



كما تم عرض مسلسل "مفترق طرق" له مؤخراً، بطولة هند صبري وماجد المصري وجومانا مراد، حيث نال العمل إشادات واسعة من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة عرضه على منصة شاهد الإلكترونية.



مفاجآت رمضان 2025

يبقى الجمهور على موعد مع مفاجآت رمضان 2025، حيث يترقبون بشغف عرض مسلسل "ظلم المصطبة" لاكتشاف ما سيحمله هذا العمل الجديد من تشويق وإثارة.

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