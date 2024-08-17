كل ما يخص ديربي الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي

تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم العربية والسعودية إلى الديربي الناري بين الهلال والنصر، والذي سيجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر السعودي لنسخة العام الجاري.

ونجح الهلال في تخطي عقبة أهلي جدة، بينما أطاح النصر بنظيره التعاون من الدور نصف النهائي، ليتأهل الفريقين إلى نهائي كأس السوبر السعودي في نسخته الجارية.

ويستعرض الموجز كل ما يخص مباراة الهلال ضد النصر في الديربي السعودي مساء اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي..

موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي

من المفترض أن تنطلق مباراة الهلال ضد نظيره النصر في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وستقام مباراة الديربي الناري بين الهلال ونظيره النصر على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي

من المقرر أن تنقل مباراة نهائي كأس السوبر السعودي للنسخة الجارية، والتي ستجمع بين النصر وغريمه الهلال عبر قناة "SSC SPORTS`1" السعودية.

وسيعلق المصري مدحت شلبي على أحداث مباراة الديربي بين الهلال أمام النصر خلال البطولة في نهائي كأس السوبر السعودي على مجموعة قنوات SSC ومنصة شاهد VIP.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال حامل اللقب مباراته ضد النصر بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: رينان لودي - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - حمد اليامي.

في خط الوسط: روبن نيفيز - ناصر الدوسري - ميلينكوفيتش سافيتش.

في خط الهجوم: ميشايل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش.

النصر ضد الهلال

تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام - ايمريك لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس.

في خط الوسط: أيمن يحيى - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الغريب.

في خط الهجوم: أوتافيو مونتيرو - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

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