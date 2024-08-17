في عيد ميلاده.. كيف نجا كريم عبد العزيز من الموت؟

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان كريم عبد العزيز، الذي حقق شهرة واسعة في فترة قصيرة بفضل كاريزمته وأعماله المميزة، فقد لعب أدوارًا متنوعة بين الكوميديا والأكشن، واستحوذ على قلوب جمهوره ليصبح نجمًا كبيرًا في عالم الفن، وجمهوره دائمًا في انتظار كل جديد يقدمه، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته.

مشوار كريم عبد العزيز

بدأ مشوار كريم عبد العزيز وهو طفل صغير، حيث ظهر في أفلام أخرجها والده، المخرج محمد عبد العزيز، مثل فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" وهو بعمر 3 سنوات، هذا الفيلم ضم نجومًا كبارًا مثل نور الشريف، ميرفت أمين، عادل إمام، ولبلبة.

في عام 1994، التحق كريم بمعهد السينما ودرس الإخراج. بعد تخرجه، عمل مساعد مخرج في فيلم "التحويلة" مع المخرجة آمال بهنسي، وكذلك مساعدًا لوالده في فيلم "حلق حوش". لكنه قرر أن يتجه للتمثيل، وظهر لأول مرة كممثل في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع أحمد زكي وليلى علوي.

بعد ذلك، شارك في مسلسل "امرأة من زمن الحب" بناءً على اختيار الفنانة سميرة أحمد، وكان هذا بداية حقيقية لنجاحه. ولكن شهرته الفعلية جاءت بعد مشاركته في فيلم "المشبوه" مع عادل إمام وسعاد حسني، مما جعله معروفًا بشكل أوسع.

أفلام كريم عبد العزيز

وحقق كريم نجاحًا كبيرًا بأفلام مثل "عبود على الحدود" و"ليه خلتني أحبك"، ومن ثم تسارعت خطواته نحو النجومية بعد قيامه بأدوار البطولة في أفلام مثل "حرامية في الـKG2"، "حرامية في تايلاند"، "الباشا تلميذ"، "أبو علي"، "واحد من الناس"، "في محطة مصر"، "خارج على القانون"، "أولاد العم"، "فاصل ونعود". وبعد فترة غياب، عاد للسينما بفيلم "الفيل الأزرق" الذي حقق إيرادات كبيرة، وكذلك فيلم "بيت الروبي" الذي تجاوزت إيراداته 120 مليون جنيه بعد 7 أسابيع من عرضه، بالإضافة إلى أفلام مثل "نادي الرجال السري"، و"كيرة والجن"، والتي أثبتت قدرته على تحقيق أعلى الإيرادات في السينما المصرية.

قصة حب كريم عبد العزيز وزوجته

في حياته الشخصية، عاش كريم عبد العزيز قصة حب كبيرة مع زوجته هايدي، والتي تحدث عن علاقته بها في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، قال كريم إنه تعرف عليها في لقاء عائلي بين أهله وأهلها، وكانت علاقتهما قد بدأت من خلال لقاء عائلي، وأن الحب بينهما لم يكن من النظرة الأولى، لكنه شعر بالراحة والانجذاب نحوها، وأكد أنه يفضل المرأة الذكية على الجمال، قائلاً:"علاقتنا بدأت بمقابلة عائلية، والدي كان صاحب والدها وأصدقاء من زمان، كنا في مكان وهي جت مع باباها ومامتها واتقابلنا، مقدرش أتجوز زواج صالونات، لكن مع هايدي كانت المرة الوحيدة اللي قابلت فيها واحدة عن طريق الأسرة واستمرت معايا".

كما أكد كريم أن هايدي أثرت عليه بشكل كبير وأنه بدوره أثر عليها، حيث يقول، وعبر عن تقديره لعقلها وذكائها أكثر من جمالها، مشيرًا إلى أنهما غيرا بعضهما بطريقة إيجابية،قائلاً:"أنا بحب العقل، مش الجمال هو الرقم واحد عندي، اتجوزتها وهي عندها 20 سنة، وبيني وبينها أكتر من 10 سنين، ربينا بعض، وهي غيورة زي أي ست بس مش الغيرة اللي تأذيني في شغلي. وكمان، غيرت فيا حاجات وأنا غيرت فيها حاجات".

أمنية كريم عبد العزيز

في لقاء تلفزيوني، كشف كريم عن أمنيته لعيد ميلاده هذا العام، قائلاً: "أتمنى من ربنا الصحة والستر، وإن ربنا ينعم على أولادي وزوجتي بالصحة وحسن الحال، وأقدر أستمر في الحفاظ على حب واحترام جمهوري العظيم اللي بشتغل علشانه".

أزمة كريم عبد العزيز الصحية

كريم عبد العزيز كاد أن يفقد حياته بسبب أزمة صحية خطيرة، حيث شعر بألم مفاجئ في صدره، وتبين لاحقًا أنه يعاني من 9 جلطات في الرئة نتيجة التدخين المفرط، وطلب حينها مغادرة المستشفى، ووقع على تعهد بتحمل مسؤولية حالته الصحية بعد الخروج.

كريم عبد العزيز تحدث عن هذه التجربة في مقابلة تلفزيونية، حيث قال إنه تفاجأ عندما أصيب بتسع جلطات في عام 2011 بينما كان في لندن لإجراء عملية لوالدته. وأضاف: "كنت ذاهبًا لإجراء عملية لوالدتي، وفجأة شعرت بألم شديد في صدري، في البداية ظننت أنه نزلة برد"، لكن بعد الفحوصات، اكتشف أنه يعاني من جلطات في الرئة، ورغم إصرار الطبيبة على بقائه في المستشفى، أراد كريم الخروج بأي ثمن وطلب رؤية طبيب آخر يوافق على خروجه بشرط مواصلة العلاج في مركز طبي خارج المستشفى.

في برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد، قال كريم: "قمت بإجراء الأشعة وخرجت من المستشفى، وفي اليوم التالي أرسلت لي زوجتي رسائل بأن الطبيبة تريد رؤيتي فورًا، وعندما ذهبت، وجدت المستشفى بأكملها في انتظاري، قالت لي الطبيبة:" أنت هتموت". استغربت جدًا، فقالت لي: 'عندك تسع جلطات في الرئة، ازاي واقف على رجلك؟" وأول حاجة طلبتها إني أشوف ولادي".

وأضاف كريم أنه قضى 4 أيام في العناية المركزة، وكان كل ما يشغل باله هو أولاده، واستمر العلاج لمدة شهر كامل، وبعدها تعافى من الأزمة، وأكد أنه تعلم درسًا مهمًا من هذه التجربة، وهو أهمية الاهتمام بصحته لتجنب الأمراض، وبدأ يمارس الرياضة بانتظام ويتناول الطعام الصحي، مع الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة وتجنب الضغوط.

كريم عبد العزيز وماجد الكدواني

كريم عبد العزيز أيضًا يتمتع بعلاقة صداقة قوية جدًا مع النجم ماجد الكدواني، الذي تحدث عن هذه العلاقة في تصريحات تلفزيونية قائلاً: "الكيمياء بيني وبين ماجد الكدواني ربانية، هو مش صاحبي هو أخويا، وعشرة سنين ربنا بعتهولي من السماء، 24 سنة اخوات وربنا يديمها نعمة، أنا نفسي أعمل مسرح مع ماجد الكدواني لو يرضى".

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