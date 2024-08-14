كريم عبد العزيز وأحمد عز يكرمهما دير جيست في دورته الـ21

شهد حفل دير جيست تتويج نجمين كبيرين من سماء الفن المصري، حيث حصد الفنان كريم عبد العزيز جائزة أفضل ممثل دراما، فيما نال الفنان أحمد عز لقب أفضل ممثل سينمائي، ليثبتا من جديد مكانتهما الرفيعة في قلوب الجمهور والنقاد.

مهرجان دير جيست في دورته الـ 21

أعلنت إدارة مهرجان دير جيست عن الإنتهاء من ترتيبات الدورة الـ 21 ، والتي اختارت إثنين من أكبر النجوم لتكريمهما وهو كريم عبد العزيز في الدراما ، وأحمد عز في السينما.

كريم عبد العزيز وأحمد عز

الدورة الـ 20 من مهرجان دير جيست

شهدت فعاليات مهرجان دير جيست في دورته الـ 20 تكريم العديد من نجوم الفن أبرزهم النجمة القديرة نبيلة عبيد ، عبير صبري ، خالد زكي ، إلهام شاهين ، سيد رجب ، صبري فواز ، حمدي الميرغني ، انوشكا ، نجلاء بدر ،دياب ، جمال سليمان ، داليا البحيري ، رنا رئيس ، وآخرون.

آخر أعمال أحمد عز

شارك الفنان أحمد عز في فيلم "ولاد رزق 3" والذي حقق أعلي إي في د دمك ط كدارادات منذ عرضه بالسينما وحتي الآن ، وتصدر شباك التذاكر ، والعمل من بطولة كلا من عمرو يوسف ، ومحمد ممدوح ،آسر ياسين، سيد رجب ، وكريم قاسم ، علي صبحي ، محمد لطفي ، أحمد الرافعي ، وآخرون والعمل من إخراج طارق العريان ، وتأليف صلاح الجهيني.

أحمد عز وكريم عبد العزيز

بجانب آخر تحدث الموزع السينمائي محمود الدفراوي ، عن إيرادات الفيلم بالسينما ليلة أمس قائلاً: أن فيلم ولاد رزق الجزء الثالث حقق نحو 247 مليونا و233 ألف جنيه، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل في تاريخ السينما.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

شارك كريم عبدالعزيز مؤخرا في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "الحشاشين" وهو العمل الذي حكي عن أخطر طائفة

في تاريخ مصر وشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان فتحي عبد الوهاب ، وسامح الشيخ وآخرون ، والعمل من إخراج بيتر ميمي ، وتأليف عبد الرحيم كمال.

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