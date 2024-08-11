كريم عبدالعزيز يكشف جوانب من حياته الشخصية وعشقه للأهلي

كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن جوانب من حياته الشخصية وكواليس مسيرته الرياضية والفنية، وذلك خلال مقابلة خاصة على هامش الدورة الحالية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث شارك كريم ببعض التفاصيل المثيرة عن انتمائه الرياضي وأحدث أعماله الفنية، والموجز تستعرض ابرز هذه التصريحات

عشق الأهلي منذ الصغر

بدأ كريم عبدالعزيز حديثه بالإفصاح عن حبه الكبير للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه أهلاوي حتى النخاع، وقال: "أنا أهلاوي بجنون وحتى النخاع، وأبي وعمي وأسرتي كلها أهلاوي، وذلك مع احترامي لكل جمهور الزمالك وعلى راسي"، وكشف عن أنه كان لاعبًا في ناشئي الأهلي لمدة أربع سنوات، حيث تدرب تحت قيادة الكابتن صفوت عبدالحليم.

كريم عبد العزيز

وأضاف كريم أنه كان وما زال معجبًا بعدد من نجوم الأهلي البارزين، مثل محمود الخطيب، وطاهر أبو زيد، وأحمد شوبير، ومجدي عبدالغني. كما أعرب عن فخره بالنجم العالمي محمد صلاح، الذي يمثل مصر بأفضل صورة على الساحة العالمية.

إشادة بنجوم الكرة المصرية

وعلى الرغم من انتمائه للأهلي، أكد كريم عبدالعزيز احترامه وتقديره لعدد من نجوم الزمالك، مشيرًا إلى إعجابه بشيكابالا، الذي وصفه بأنه من عظماء كرة القدم، إلى جانب عمر جابر، زيزو، حسن شحاتة، وفاروق جعفر.

وتحدث كريم عن لاعبي الأهلي الحاليين، مشيرًا إلى أنه يحب إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة. ويظهر من خلال حديثه عن هؤلاء اللاعبين تقديره لمواهبهم ودورهم في تحقيق النجاحات للنادي.

مشروعات فنية قادمة

كريم عبد العزيز

فيما يتعلق بأحدث أعماله الفنية، أشار كريم عبدالعزيز إلى أنه كان لديه مشروع خاص بموسم رمضان المقبل بالتعاون مع الراحلين حسام شوقي وفتحي إسماعيل، لكنه قرر تأجيل هذا المشروع إلى العام القادم. كما أعلن عن استعداده لتصوير فيلم جديد مع المخرج بيتر ميمي، سيبدأ تصويره في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد كريم أن هناك العديد من المفاجآت الفنية الأخرى التي يعمل عليها في الفترة المقبلة، ما يجعل جمهوره يتطلع بشغف لمعرفة ما سيقدمه من جديد.

نجاح مسرحي في مهرجان العلمين

وعلى صعيد المسرح، اختتم كريم عبدالعزيز عروض مسرحيته "السندباد" في مهرجان العلمين، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وشهدت حضورًا كامل العدد على مدار ثلاث ليالٍ. المسرحية جاءت بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، وتجسد فيها كريم شخصية عمر أبو الهول، الذي يجد نفسه في زمن السندباد بعد هروبه من المعلم سنوسي.

كريم عبد العزيز

المسرحية، التي شارك في بطولتها بجانب كريم، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، حملت توقيع المخرج أحمد الجندي، وتأليف أحمد الجندي ومحمد زيزو.

نجاح درامي في رمضان

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، حقق كريم عبدالعزيز نجاحًا لافتًا بمسلسله "الحشاشين"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2024. تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي مشوق، حيث يتناول سيرة حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين الإرهابية، والتي شكلت خطرًا كبيرًا في القرن الـ11، واشتهرت بتنفيذ عمليات إرهابية وقتل كل من يعارض دعوتها الشيعية.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، وسوزان نجم الدين، إلى جانب نخبة من النجوم، حيث أبدع الجميع في تجسيد شخصياتهم تحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

بهذه النجاحات المستمرة في مختلف المجالات الفنية، يثبت كريم عبدالعزيز مرة أخرى أنه أحد أعمدة الفن في مصر، وأنه قادر على تحقيق التميز سواء في السينما، الدراما، أو المسرح.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل عودة كريم عبد العزيز للمسرح وسبب غيابه عنه لمدة 22 عامُا



رسائل حب في ندوة تكريم سيدة المسرح العربي بمهرجان المسرح المصري

