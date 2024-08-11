موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد، في إطار مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض “الموجز” كل تفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي وزد

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

يقود الأهلي في هذه المباراة المدرب العام سامي قمصان، بعد أن منح السويسري مارسيل كولر راحة عقب تتويج الفريق بلقب الدوري المصري.

حقق الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2023-2024، بعد أن وصل إلى 81 نقطة، وهو عدد نقاط لم يحققه أي فريق آخر في المسابقة.

جاء ذلك بعد انتصاره على سموحة في المباراة الأخيرة بهدف نظيف، مما جعله يتصدر جدول الترتيب.

قررت الإدارة الفنية للنادي الأهلي إراحة معظم اللاعبين في المباريات المتبقية من الدوري، مع منح الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب بعد تحقيق اللقب.

خلال موسم مليء بالتحديات، تمكن الأهلي من الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، وكأس السوبر، بالإضافة إلى مشاركته في دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، حيث خسر السوبر الإفريقي قبل أن يتوج بلقب الدوري.

مباراة الأهلي وزد

تقام المباراة بين الأهلي وزد اليوم الأحد 11 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

قائمة الأهلي ضد زد

عمر كمال عبد الواحد – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – باسر ابراهيم – كريم الدبيس – مصطفى مخلوف – يوسف سيد عبد الحفيظ – محمد عبد الله – أحمد عابدين – حازم جمال – مصطفى ابو الخير – معتز محمد – أحمد أشرف بكري – أحمد بيومي – يوسف جمال – محمد رفعت – رندوف – عمر كامل – كريم نيدفيد – محمود كهربا.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمي: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس – ياسر إبراهيم – أحمد عابدين – عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – محمد عبدالله – كريم نيدفيد.

الهجوم: أحمد عبدالقادر – محمود كهربا – محمد رأفت.

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