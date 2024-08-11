نشرة فن الموجز.. محمد رمضان يثير الجدل بصورة .. والموت يفجع ناصر سيف.. كزبرة يتزوج أسماء جلال.. نبيلة عبيد تلهب السوشيال ميديا بتهنئتها لإيمان خليف.. مزة الساحل

نشرة فن الموجز.. نشر موقع وجريدة الموجز عدداً من الاخبار على مدار اليوم ، والتي تهتم بالفن والفنانين التي يتابعها الجمهور أول بأول عن محمد رمضان يثير الجدل بصورة .. والموت يفجع ناصر سيف.. كزبرة يتزوج أسماء جلال.. نبيلة عبيد تلهب السوشيال ميديا بتهنئتها لإيمان خليف.. مزة الساحل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة في إجازتها الصيفية.. زوجة عصام صاصا تدافع عنه بعد القبض عليه.

نشرة فن الموجز.. إليكم موجز لأهم وأبرز العناوين التي تم طرحها اليوم

مصدر لـ الموجز: سلمي أبو ضيف لم تشارك في مارثون رمضان 2025



تواصلت جريدة الموجز مع مصدر مقرب من النجمة سلمي أبو ضيف لمعرفة أعمالها في رمضان 2025، وقائلًا: إنها كانت تفكر أن تشارك في موسم رمضان 2025، وبالفعل في عمل تم عرضه عليها قصة لأسامة أنور عكاشة ، وسيناريو محمد سليمان عبد المالك.

الفنان ناصر سيف يعلن خبر وفاة والدته وينعيها بكلمات مؤثرة



كشف الفنان القدير ناصر سيف عن وفاة والدته مساء اليوم السبت 10 أغسطس ، وأعلن هذا الخبر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معلقا: البقاء والدوام لله توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة فاطمة الخواجة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء.

ناصر سيف

محمد رمضان يثير الجدل بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي

يواصل الفنان محمد رمضان إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركته صورًا تثير تعليقات الجمهور وتثير اندهاشهم. كانت آخر هذه الصور له وهو يحمل مشروبًا غازيًا، وهو من منتجات الشركات المقاطعة بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

مطرب المهرجانات كزبرة يتزوج أسماء جلال.. اعرف الحقيقة

في أحدث موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مطرب المهرجانات الشهير كزبرة فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام برفقة الفنانة أسماء جلال، الفيديو الذي تم تصويره في كواليس إعلان خاص جمع بينهما، أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما وحقيقة زواجهما.

اسماء جلال وكزبرة

نبيلة عبيد تلهب السوشيال ميديا بتهنئتها لإيمان خليف لفوزها في أولمبياد باريس



في لفتة فنية ورياضية رائعة، وجهت الفنانة القديرة نبيلة عبيد رسالة تهنئة حارة إلى البطلة الجزائرية إيمان خليف بعد فوزها بذهبية الأولمبياد.

زوجة عصام صاصا تدافع عنه بعد القبض عليه.. إليك التفاصيل

واجهت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، انتقادات حادة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أزمة زوجها الأخيرة المتعلقة باتهامه بدهس شخص على الطريق الدائري ووفاته، ويستعرض الموجز تفاصيل جديدة عن القضية التي أدت للقبض عليه.

مزة الساحل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة في إجازتها الصيفية

تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند بعد إطلالتها المثيرة للجدل في الساحل الشمالي، والتي نشرتها على حسابها الرسمي عبر منصة إنستجرام، و التي توثق استمتاعها بالعطلة الصيفية على شواطئ الساحل الشمالي، ولفتت الأنظار بإطلالة جريئة ومتميزة أظهرت فيها أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس، ويرصد الموجز ردود الأفعال وسر تصدرها التريند

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