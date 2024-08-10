مطرب المهرجانات كزبرة يتزوج أسماء جلال.. اعرف الحقيقة

في أحدث موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مطرب المهرجانات الشهير كزبرة فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام برفقة الفنانة أسماء جلال، الفيديو الذي تم تصويره في كواليس إعلان خاص جمع بينهما، أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما وحقيقة زواجهما.

تفاصيل الفيديو المثير للجدل

ظهر كزبرة في الفيديو بجانب أسماء جلال وهو يقول بطريقة طريفة: «أنا بقول لكل شاب يشتغل ويجتهد ويسعى لحد ما يصحى يلاقي مراته أسماء جلال». جاءت هذه الكلمات المفاجئة بمثابة صدمة لأسماء التي عبرت عن دهشتها بشكل واضح، حيث قامت بالابتعاد عنه والجري بعيدًا، ليعلق كزبرة قائلاً: «مكسوفة مني». سرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى ظهور موجة من التساؤلات حول حقيقة وجود علاقة بينهما أو نية زواج.

كزبرة واسماء جلال

الحقيقة وراء الفيديو

على الرغم من الضجة التي أثارها الفيديو، إلا أن الحقيقة تم الكشف عنها لاحقًا. الفيديو لم يكن سوى جزء من كواليس تصوير إعلان جديد، ولا يوجد أي ارتباط حقيقي بين كزبرة وأسماء جلال. الفيديو كان مجرد مزحة أو فقرة فكاهية تهدف إلى الترويج للإعلان الجديد، ولم يكن له أي أساس من الواقع بخصوص الزواج.

حملة إعلانية ناجحة تجمع كزبرة وأسماء جلال

كزبرة واسماء جلال

الإعلان الذي كان سببًا في هذا الجدل هو حملة إعلانية جديدة تتعلق بعروض الصيف، وشارك فيه كل من كزبرة، أمير عيد، وتميم يونس. لكن اللافت للنظر في هذا الإعلان كان مشاركة أسماء جلال لأول مرة كموديل إعلانات. قدمت أسماء فقرة غنائية بجانب كزبرة وأمير عيد، ما ساهم في زيادة تفاعل الجمهور مع الحملة الإعلانية.

أسماء جلال

إطلالة أسماء جلال في الإعلان حازت على إعجاب واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت صورها المنصات المختلفة وسط إشادات بإطلالتها الأنيقة والجذابة. هذه الحملة تعتبر خطوة جديدة في مسيرة أسماء جلال، التي عُرفت بأدوارها الفنية المتميزة، وهي الآن تستكشف مجال الإعلانات بنجاح.

أعمال كزبرة السينمائية

على صعيد آخر، يعد فيلم "الحريفة" آخر أعمال كزبرة في السينما، والذي استمر عرضه حتى عيد الفطر الماضي. الفيلم من بطولة نور النبوي، ميدو، كزبرة، أحمد غزي، ونور إيهاب، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد. تدور قصة الفيلم حول "ماجد"، لاعب كرة القدم الشاب الذي يواجه تحديات عائلية تدفعه للانتقال من مدرسة دولية إلى مدرسة حكومية، حيث يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة. هذا الانتقال يؤدي به إلى الانضمام لفريق كرة قدم يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلم الفريق بالمشاركة في بطولة كبيرة.

الكلمات المفاجئة التي أطلقها كزبرة في الفيديو أثارت ضجة كبيرة ودفعت البعض إلى الاعتقاد بوجود علاقة حقيقية بينه وبين أسماء جلال. لكن الفيديو كان مجرد مزحة ضمن كواليس تصوير إعلان، ولا يعكس أي واقع عن زواجهما. الحملة الإعلانية التي جمعتهما حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، مما أضاف إلى رصيد كزبرة الفني وأعطى أسماء جلال فرصة جديدة للتألق في مجال الإعلانات.

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