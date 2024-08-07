نصيحة مطرب المهرجانات كزبرة لطلاب الثانوية العامة: النجاح مش مرتبط بالمجموع

استعاد مطرب المهرجانات كزبرة ذكرياته مع الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة صباح أمس الثلاثاء، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" ملهمًا طلاب الثانوية العامة برسالة مؤثرة عن تجربته الشخصية.

ذكريات الثانوية العامة

في منشوره، قال كزبرة: "اليوم يذكرني بأصعب أيام حياتي، مثل هذا اليوم كنت حصلت على 67% في الثانوية العامة، وفي ذلك الوقت لم يكن هذا المجموع هو الأفضل". وأشار إلى أن هذا المجموع كان يمثل تحديًا له، لكنه لم يمنعه من متابعة حلمه وتحقيقه.

المثابرة والإيمان بالنفس

تابع كزبرة حديثه قائلاً: "في ذلك الوقت قلت لنفسي: سأظل مركزًا على الشيء الذي أحبه، ولم يكن أحد يصدقني، حتى أقرب الناس لي دعوا لي أن يكرمني الله. الحمد لله وصلت لأول خطوة من حلمي هذا العام بعد سنوات من الكفاح والانتقادات".

أراد كزبرة من خلال هذه الرسالة أن يوضح أن المجموع ليس هو العامل الوحيد لتحقيق النجاح، بل الأهم هو المثابرة والإيمان بالنفس.

كزبرة

نصيحة كزبرة لطلاب الثانوية العامة

وجه كزبرة نصيحة لطلاب الثانوية العامة قائلاً: "الدنيا حلوة وربنا أكيد ليه حكمة في اللي بيحصل وبييدي كل واحد على قد تعبه، فلا أحد ييأس، والدنيا لم تقف وتستطيع أن تثبت لنفسك ولكل من حولك أنك قادر على النجاح".

تحضيرات الموسم الثاني من فيلم الحريفة

في سياق آخر، أعلن كزبرة عن تحضيراته للموسم الثاني من فيلم "الحريفة" بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول. روج كزبرة لهذا الموسم من خلال فيديو على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، حيث قال: "بجد أنا بيتبعتلي فيديوهات شباب بتمثل بجد مكنتش متخيل إن فيه شباب موهوبة كده، بإذن الله كل واحد فيكم هيوصل لحلمه ومحدش ييأس وبجد أنا ببقي مبسوط أوي، وأنا بتفرج على كل فيديو بيتبعتلي وبإذن الله زي ما الحريفة كان فاتحة خير عليا هيبقي فاتحة خير على شباب كتير".

كزبرة

فيلم الحريفة: فريق العمل والنجاح

شارك كزبرة في فيلم "الحريفة" الذي ضم نخبة من النجوم، من بينهم نور خالد النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي. كما شارك أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة في هذا العمل. الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

تُظهر قصة كزبرة أن النجاح ليس مرتبطًا بالمجموع الدراسي فقط، بل هو نتيجة للإصرار والعمل الجاد. رسالته إلى طلاب الثانوية العامة تأتي في وقت حاسم لتشجيعهم على المثابرة وتحقيق أحلامهم مهما كانت التحديات.

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