تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024.. تعرف على الكليات المتاحة

يبحث العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 للالتحاق بها وذلك بعد حصولهم على نتيجة الثانوية العامة 2024.

تنسيق الجامعات الأهلية

يستطيع طلاب وطالبات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية الالتحاق بجامعة بني سويف الأهلية في الكليات المختلفة، حيث تتوافر بها عدة كليات للشعبتين العلمية والأدبية.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

ويعرض لكم الموجز الكليات المتاحة فى جامعة بني سويف الأهلية كالتالي:

-كلية الطب البشري.

-كالية طب الأسنان.

-كلية العلاج الطبيعي.

-كلية الهندسة .

-كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

-كلية العلوم.

-كلية التجارة.

-كلية الاعلام.

-كلية التمريض.

-كلية الآداب .

-كلية الصيدلة.

-كلية علوم الفضاء.

وأعلنت جامعة بني سويف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فتح باب التقديم في كليات الجامعة الأهلية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث من المقرر أن يكون تنسيق جامعة بني سويف الأهلية مقارب للعام الماضي حيث جاء كالتالي:

-تنسيق كلية الطب والجراحة 80%.

-تنسيق كلية طب الأسنان 78%.

-تنسيق كلية العلاج الطبيعي 76%.

-تنسيق كلية الصيدلة 72%.

-تنسيق كلية الطب البيطري 68 %.

-تنسيق كلية الهندسة 68%.

-تنسيق كلية علوم الحاسب الآلي 62%.

-تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

-تنسيق كلية العلوم الأساسية 55%.

-تنسيق كلية الفنون التطبيقية 55%.

-تنسيق كلية الإعلام 55%.

-تنسيق كلية الإعلام 55%.

-تنسيق كلية اللغات 55%.

-تنسيق كلية الاقتصاد 55%.

-تنسيق كلية التربية 55%.

-تنسيق كلية العلوم الاجتماعية 55%.

-تنسيق كلية السياحة والفنادق 55%.

-تنسيق كلية الحقوق 55%.

-تنسيق كلية التمريض 55%.

-تنسيق كلية الآثار 55%



خطوات التقدم للالتحاق بجامعة بنى سويف الأهلية

يستطيع الطلاب والطالبات الالتحاق بجامعة بني سويف الأهلية في الكليات التقدم للالتحاق بها عبر إتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل بيانات المتقدم عبر رابط الجامعة

2- يرجى تسديد الرسوم المقررة (1500 ج م) وهي رسوم إدارية لا ترد مع الحرص أن يصدر إيصال السداد بإسم الطالب واسم جامعة بنى سويف الأهلية علما بأنه سيتم رفع صورة من ايصال السداد أثناء التسجبل.

3-عند نهاية فترة التقدم للالتحاق بكليات الجامعة ، يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقا للمجموع الاعتبارى للشهادات المعادلة

4-يتم إخطار الطلاب بنتيجة التنسيق الداخلي عبر رابط التقديم الاكترونى او البريد الإلكتروني المحدد ضمن بيانات التسجيل. متابعة طلب التقديم مسئولية التقديم على الطالب

5-عند قبول المتقدم بإحدى كليات الجامعة، يتم التوجه الى مقر الجامعة وذلك لتسليم المستندات

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