اعرف تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 ومصروفاتها الدراسية

نتيجة الثانوية العامة

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 من أكر الموضوعات بحثًا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة حيث يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في التوجه نحو اختيار التخصصات الجامعية المناسبة، في هذا السياق، يُعد تنسيق كليات جامعة المنصورة الأهلية للعام 2024 من الأمور الهامة التي تشغل بال العديد من الطلاب.

ويستعرض “الموجز” تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة حيث تكشف درجات التنسيق عن المتطلبات الأكاديمية التي يتعين على الطلاب تحقيقها للالتحاق بالكليات المختلفة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرتهم التعليمية المستقبلية.

تفاصيل تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 يعكس التحديات والفرص المتاحة في مجموعة متنوعة من التخصصات، بدءًا من كليات الطب والهندسة، وصولاً إلى الفنون والعلوم الاجتماعية، تعد معرفة هذه التنسيقات خطوة أساسية للطلاب لضمان استيفاء المتطلبات الأكاديمية والتمكن من اختيار التخصص الذي يتناسب مع طموحاتهم المهنية والأكاديمية.

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البشري: 80%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان: 78%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلاج الطبيعي: 76%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة: 72%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البيطري: 68%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الهندسة: 68%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الحسابات والمعلومات: 62%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التكنولوجيا الحيوية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم الصحية التطبيقية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التمريض: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الإدارة والاقتصاد: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم السياسية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الفنون والفنون التطبيقية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الآداب: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم السينمائية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الإعلام: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الآثار: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التربية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الزراعات الصحراوية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم الأساسية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الزراعة: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية السياحة والفنادق: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الحقوق والدراسات القانونية: 53%

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية اللغات والترجمة: 53%

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البشري: 130 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان: 110 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الهندسة: 65 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التمريض: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 30 ألف جنيه.

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