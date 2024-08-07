تعرف على تنسيق جامعة بنها الأهلية 2024 ومصروفاتها الدراسية

تنسيق جامعة بنها الأهلية 2024.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2024، الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2024، وبالتحديد تنسيق جامعة بنها الأهلية ، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2024 أمس الثلاثاء.

ويتساءل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن تنسيق الجامعات الأهلية هذا العام، نظرا لأنها جامعات تقدم خدمة مميزة، بمصروفات أقل، مما يجعلها منافس قوي للجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

لم تعلن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية حتى الآن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2024 رسميا، إلا أنه من المنتظر أن يجتمع مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور خلال ساعات لتحديد الحد الأدنى للقبول وتنسيق الجامعات الخاصة 2024، وتنسيق الجامعات الأهلية 2024 أيضا

ومن المتعارف عليه ، فإن المجلسان ينعقدان عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

مؤشرات أولية لتنسيق الجامعات الأهلية 2024

ذكرت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ “الموجز” ، أنه من المتوقع ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية هذا العام ، نظرا لارتفاع مجاميع الثانوية العامة 2024، حيث ارتفعت شرائح الطلاب الحاصلين علي 90% و80% فأكثر هذا العام عن سابقه 2023.

كما توقعت المصادر ارتفاع نسب القبول في تنسيق الجامعات الحكومية 2024 أيضا، لنفس السبب ، بنسب تتراوح بين 1 أو 2 درجة مئوية.

تنسيق جامعة بنها الأهلية 2024

وفقا لإعلان مجلس الجامعات الأهلية عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، فإن تنسيق جامعة بنها الأهلية 2024 من المتوقع أن يقترب من النسب التالية:

الطب البشري 80%

طب الأسنان 78%

العلاج الطبيعي 76%

الهندسة 68%

علوم الحاسب 62%

الاقتصاد وإدارة الأعمال 55%

كليات جامعة بنها الأهلية

تحتوي جامعة بنها الأهلية على 6 كليات هي كالآتي:

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

مصروفات جامعة بنها الأهلية 2024

يرصد موقع “الموجز” مصروفات جامعة بنها الأهلية 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

كلية الطب البشري جامعة بنها الأهلية 150 ألف جنيه

كلية طب الأسنان جامعة بنها الأهلية 120 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها الأهلية 100 ألف جنيه

كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية 70 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب جامعة بنها الأهلية 65 ألف جنيه

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية 50 ألف جنيه

علما بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم الإدارية والخدمية.

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