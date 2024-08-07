تعرف على أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة.. وأفضل التخصصات

الجامعة العربية المفتوحة

يبدأ الطلاب بالبحث عن أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يتساءلون عن التفاصيل المتعلقة بتكاليف التخصصات المختلفة في الجامعة، يعتبر الاطلاع على هذه المعلومات خطوة مهمة للطلاب وأولياء الأمور لتحديد الخيارات التعليمية المناسبة وضمان التخطيط المالي السليم للمستقبل الأكاديمي.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة حيث تُعد الجامعة العربية المفتوحة خيارًا جذابًا للعديد من الطلاب الذين يسعون للحصول على تعليم جامعي مرن يتناسب مع ظروفهم الشخصية والمهنية.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة

تتفاوت أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة حسب الكلية والبرنامج الدراسي، مما يجعل من الضروري للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التكاليف المرتبطة بكل تخصص قبل اتخاذ قرارهم النهائي.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية السياحة والفنادق: 1650 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية الآداب: 1200 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية الحقوق: 2300 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية الزراعة: 1750 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية الإعلام: 1350 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية التجارة: 1500 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية الخدمة الاجتماعية: 1500 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية الدراسات اللغوية: 2210 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية الوسائط المتعددة: 3710 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية التصميم الجرافيكي: 3710 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية علوم الحاسب: 2210 جنيه.

أسعار تخصصات الجامعة العربية المفتوحة كلية إدارة الأعمال: 2210 جنيه.

أفضل تخصص في الجامعة العربية المفتوحة

إدارة الأعمال: تخصص شائع يوفر فرصًا واسعة في الأعمال والإدارة.

تكنولوجيا المعلومات: مطلوب في السوق ويوفر فرصًا في البرمجيات والشبكات.

اللغة الإنجليزية وآدابها: مرغوب في سوق العمل ويوفر فرصًا في التعليم والترجمة.

التربية: مهم في المجتمع ويتيح فرصًا في التدريس والتعليم.

الطب والعلوم الصحية: ضروري للحفاظ على صحة الإنسان.

الهندسة: يسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة.

مصاريف الجامعة العربية المفتوحة حاسبات ومعلومات

تبلغ مصاريف الجامعة العربية المفتوحة حاسبات ومعلومات للعام الدراسي الجديد تقريبًا أكثر من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه كرسوم لاختبار تحديد مستوى اللغات حيث أن الرسوم غير قابلة للاسترداد.

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