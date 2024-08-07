ائتلاف أولياء أمور مصر يعلن عن مبادرة مجانية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في امتحانات الدور الثاني

الثانوية العامة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، أعلنت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الأسرة، عن إعادة تفعيل مبادرة "معلم في الخير" التي تهدف إلى تشجيع المعلمين على تنظيم مراجعات دورية لطلاب الثانوية العامة قبيل امتحانات الدور الثاني، المقرر إجراؤها في 24 أغسطس.

وأكدت الحزاوي أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهونها، من خلال تقديم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة، يمكن للمعلمين الاستفادة من تطبيقات مثل زووم للشرح والتواصل مع الطلاب.

مبادرة مجانية لطلاب الثانوية العامة

وأضافت الحزاوي أن هذه المبادرة توفر فرصة للمعلمين للمساهمة في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لطلاب الثانوية العامة في الدور الثاني في هذه الفترة الصعبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

يُذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم قد اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2023/2024، الذي سيبدأ يوم السبت 24 أغسطس 2024 وينتهي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، كما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين في 24 أغسطس وتنتهي يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

ويستعرض “الموجز” تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه بنها: 287.5

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه الزقازيق: 286.0

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 286.0

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه المنصورة: 285.5

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه دمنهور: 284.5

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه دمياط: 284.5

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه أسوان: 284.0

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ: 283.0

تنسيق الجامعات 2024 تجارة انتساب موجه طنطا: 283.0

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 285.0

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه الزقازيق: 283.0

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه دمنهور: 283.0

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه المنصورة: 282.5

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه طنطا: 282.5

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه الفيوم: 282.0

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه بورسعيد: 280.5

تنسيق الجامعات 2024 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 280.0

تنسيق الجامعات 2024 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 280.0

تنسيق الجامعات 2024 آداب بني سويف: 278.5

تنسيق الجامعات 2024 آداب انتساب موجه بني سويف: 277.0

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