تعرف علي مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد

مصاريف جامعة الأهرام الكندية .. استمرت الجامعات الخاصة والأهلية في القيام باستقبال الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2024 من الحاصلين علي شهادة الثانوية المعادلة العربية والأجنبية.

حيث كشفت عدد من الجامعات الخاصة والأهلية عن الرسوم الخاصة بالعام الدراسي الجديد، ومنها مصاريف جامعة الأهرام الكندية وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024

مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد

وتنشر “الموجز” مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد لطلاب شهادة الثانوية العامة ، وذلك وفقا للبيان صادر عن جامعة الأهرام الكندية، كما يلي.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. كلية طب الفم والأسنان: 150 ألف جنيه.



- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية الصيدلة اكليينكال: 120 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية الصيدلة فارما: 100 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية طب علوم الحاسب: 70 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية الإعلام: 50 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الأهرام الكندية العام الجديد .. مصاريف كلية اللغات والترجمة: 50 ألف جنيه.

التعليم تعلن عدد الطلاب الذين رسبوا في امتحانات الثانوية العامة 2024

وفي سياق أخر أعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أحمد ضاهر أن عدد الطلاب الذين رسبوا في امتحانات الثانوية العامة 2024 بلغ 96984 طالبا وطالبة.



ونشرت“الموجز” رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 لمعرفة النتيجة اضغط علي الرابط التالي:

اقرأ أيضا:

هل ستظهر قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 الآن؟.. وحقيقة تسريبها



موقع خطير لتسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن من الكنترول.. احذر منه



