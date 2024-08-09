أسماء جلال وكارولين عزمي ويارا السكري.. نجمات الإعلانات في صيف 2024

يشهد عالم الإعلانات في مصر صراعًا شرسًا بين النجمات، حيث تتنافس أسماء جلال وكارولين عزمي ويارا السكري على لقب ملكة الإعلانات في صيف 2024 ، فمع ظهورهن في العديد من الإعلانات التجارية، أصبحت كل منهن وجهًا مألوفًا على الشاشات، مما زاد من حدة المنافسة بينهن.

إعلانات صيف 2024

قدمت النجمه أسماء جلال هذا الصيف 2024 إعلانا تجارياً لشركة إتصالات ، وهو الإعلان الذي جمعها بمؤدي المهرجانات كزبرة وتميم يونس وأمير عيد.

اسماء جلال إعلان اتصالات 2024

نجمات إعلانات صيف 2024

بينما شاركت الفنانة كارولين عزمي في إعلان جمعها بالفنان تامر حسني وبهاء سلطان ، ولكن يارا السكري تصدرت تريند مواقع التواصل الإجتماعي عند مشاركتها في إعلان تجاري لشركة إتصالات مع النجم أحمد عز.

يارا السكري إعلان يجمعها بـ أحمد عز

كارولين عزمي إعلان تامر حسني 2024



آخر أعمال أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "أشغال شقة" مع الفنان هشام ماجد ، مصطفي غريب ، سلوي محمد علي ، إنتصار ، ايمان السيد ، شيرين ، محمد محمود ، والعمل من إخراج خالد دياب ، وتأليف خالد وشيرين دياب.

كما تستعد أسماء جلال لعرض فيلمها الجديد الذي يحمل إسم " بضع ساعات في يوم ما" ، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن والذي يشارك فيه كل من مي عمر، هشام ماجد، محمد الشرنوبي وآخرين.

آخر أعمال كارولين عزمي

شاركت كارولين عزمي في المارثون الرمضاني 2024 بمسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي ، رياض الخولي ، وفاء عامر ، سلوي عثمان ، وليد فواز ، دنيا المصري ، احمد عبدالله ، وآخرين ، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق ، وتأليف محمود حمدان.

من هي يارا السكري ؟

ولدت يارا السكري عام 1998 في مدينة بور سعيد.

اسمها بالكامل يارا عبد العزيز السكري.

نشأت في أسرة فنية حيت والدها هو المخرج عبد العزيز السكري.

عام 2023 لقيت بملكة جمال مصر في مسابقة ميس ايليت.

بدأت المجال الفني من عام 2018 حتي الآن.

غير متزوجه.

بدأت حياتها الفنية كموديل.

شاركت في فيلم قصير “كوكب آخر” .

وعام 2019 شاركت مع تامر حسني في فيلم “الفلوس”.

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