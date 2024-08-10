الفنان ناصر سيف يعلن خبر وفاة والدته وينعيها بكلمات مؤثرة
كشف الفنان القدير ناصر سيف عن وفاة والدته مساء اليوم السبت 10 أغسطس ، وأعلن هذا الخبر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.
وفاة والدة ناصر سيف
وكتب ناصر سيف ناعيا والدته: البقاء والدوام لله توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة فاطمة الخواجة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء.
ولم يكشف الفنان ناصر سيف عن موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن ، وسوف ينشر لكم الموجز موعد الجنازة فور الإعلان عنها.
آخر أعمال ناصر سيف
شارك ناصر سيف في اخر أعماله وهو مسلسل الرسوم المتحركة الذي يحمل إسم "نساء حول الانبياء" وشاركه في المسلسل الفنانة لقاء سويدان ، أحمد ماهر ، عايدة فهمي ، وآخرون.
مسلسل تل الراهب رمضان 2024
كما شارك ناصر سيف في المارثون الرمضاني 2024 بمسلسل "تل الراهب" بطولة الفنان محمد رياض ، هبة عبد العزيز ، مي القاضي ، أحمد فؤاد سليم ، الراحل طارق عبدالعزيز ، وائل متولي ، عماد رشاد ، لبني ونس ، عبد العزيز مخيون ، أحمد عبدالله محمود ، صبري عبد المنعم ، محمد سليمان ، لطفي لبيب ، دارين حداد ، أيتن عامر ، والعمل من إخراج عادل الأعصر ، وتأليف طارق بركات.
تل الراهب يتكون من 30 حلقة ، مسلسل اجتماعي ، وهو إنتاج سمير عبدالباسط وبلال صبري.
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