من الإغراء لاعتزال مفاجئ وحياة زوجية هادئة.. ذكرى وفاة هند رستم

يصادف في مثل هذا اليوم، 8 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة الفريدة هند رستم، التي ارتبط اسمها بالفن والسينما في مصر والوطن العربي ْ لقد كانت رمزاً للجمال والإغراء ولقبت بـ"مارلين مونرو الشرق" لجمالها الآخاذ وشعرها الأشقر، وهي واحدة من أبرز أيقونات السينما المصرية في القرن العشرين.

البدايات والتألق الفني

ولدت ناريمان حسين مراد رستم في الإسكندرية عام 1931، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1947 ، ظهرت لأول مرة كـ"كومبارس" في أغنية "اتمخطري يا خيل" خلف الفنانة ليلى مراد في فيلم "غزل البنات" عام 1949.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الأدوار الصغيرة تتوالى، حتى أصبحت نجمة سينمائية شهيرة، وقدمت على مدار مشوارها الفني حوالي 74 فيلماً، من أبرزها "باب الحديد" و"صراع في النيل"، حيث أثبتت براعتها في تجسيد شخصيات مركبة ومعقدة.

هند رستم ولقب "ملكة الإغراء"

عرفت هند رستم بأدوار الإغراء التي قدمتها بطريقتها الفريدة، وكانت تجسد ببراعة شخصيات من بيئات شعبية متعددة، مثل الحارات والأسواق.

ومع ذلك، فإن جذورها الأرستقراطية وأصولها التركية لم تكن غائبة عن شخصيتها، حيث امتزجت الأصالة بالعصرية في أدائها الفني.

الحياة الشخصية والاعتزال

تزوجت هند رستم مرتين؛ الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها "بسنت"، والثانية من الطبيب الشهير محمد فياض. في عام 1979، وفي قمة نجوميتها، قررت هند اعتزال الفن للتفرغ لحياتها الزوجية، حيث فاجأت الجميع بقرارها هذا وأصبحت تُعرف بـ"مدام الدكتور فياض"، وعبّرت عن فخرها واعتزازها بهذا اللقب الجديد.

الرحيل والذكري

توفيت هند رستم في 8 أغسطس 2011، عن عمر ناهز 79 عاماً، إثر أزمة قلبية ، وقد شكل رحيلها خسارة كبيرة لعالم الفن، حيث تركت وراءها إرثاً فنياً غنياً وأدواراً لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية. هند رستم ستظل في ذاكرة الأجيال، كرمز للجمال والفن الراقي الذي عبر الحدود والزمن.



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