في ذكرى رحيلها.. دلال عبد العزيز وسمير غانم جمعهما الحب والمرض والوفاة

تحل علينا اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز ، التي تركت بصمة واضحة في قلوب الملايين ، كانت دلال عبد العزيز نصف ثنائي فني واجتماعي لا يُنسى مع الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، حيث جمعتهما قصة حب استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.

حب من النظرة الأولى

تزوجت دلال عبدالعزيز من سمير غانم في عام 1984، وكان زواجهما من أجمل قصص الحب في الوسط الفني. فقد جمعتهما قصة حب جميلة بدأت من النظرة الأولى، وتطورت إلى زواج سعيد ورزق بفتاتين هما الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم.

دلال عبدالعزيز

لا يفوتك فى ذكرى ميلادها.. أسرار فى حياة دلال عبد العزيز

شراكة فنية ناجحة

لم تقتصر علاقة دلال عبدالعزيز وسمير غانم على الحياة الزوجية فقط، بل امتدت إلى الشراكة الفنية، حيث قدما العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة التي تركت بصمة في تاريخ الدراما والسينما المصرية أبرزهم مسرحية أخويا هايص وأنا لايص ، ومسرحية أهلا يا دكتور ، ومسرحية فخ السعادة الزوجية ، ومسرحية فارس وبنى خيبان.

دلال عبدالعزيز وسمير غانم

رحلة مرض وموت جمعتهما

المصير شاء أن يجمع بين دلال عبدالعزيز وسمير غانم في رحلة مرض واحدة، حيث أصيبا بفيروس كورونا، وتوفي سمير غانم أولاً، ثم تبعته دلال بعد عدة أشهر ، رحيلهما في مثل هذه الظروف المؤلمة أصاب محبيه بحزن عميق.

وصية دلال عبد العزيز لبناتها

قبل رحيلها، حرصت دلال عبد العزيز على توجيه بعض النصائح لبناتها، حيث طلبت منهما الحفاظ على تماسكهما ووحدتهما، وأن يكونوا سندًا لبعضهما البعض. كما أوصتهما بالصبر والسلوان، والتعلق بالله في هذه المحنة.

آخر أعمال دلال عبدالعزيز

شاركت دلال عبدالعزيز في آخر عمل فني لها وهو فيلم سينمائي يحمل إسم "تسليم أهالي"بطولة دنيا سمير غانم ، هشام ماجد ، بيومي فؤاد ، لوسي ، عمرو وهبة ، وضيوف الشرف الفنان أحمد فتحي ، محمد ممدوح ، شيكو ، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوي ، وتأليف شريف نجيب ، وإنتاج هشام جمال.

اقرأ أيضاً

دنيا سمير غانم تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

قبل عرضه.. تفاصيل شخصية دلال عبد العزيز فى اخر أعمالها السينمائية ”فرق خبرة”