في ذكرى وفاتها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ دلال عبد العزيز

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس عام 2021 بعد صراعها مع فيروس كورونا، وتعد من أهم نجمات جيلها، فكانت بارعة فى أدائها التمثيلي سواء في السينما أوالدراما، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها.

ميلادها ودراستها وبدايتها الفنية



ولدت دلال في محافظة الشرقية، عام 1960، وتخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وحصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

عملت بعدها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، وكانت بداية تعارف الجمهور عليها، وبداية معرفتها بحبيب عمرها سمير غانم.

قصة حبها لـ سمير غانم وزواجها

أحبت دلال عبد العزيز، وطاردت سمير غانم طوال أربعة سنوات إلى أن تزوجته عام 1984، على الرغم من فارق العمر بينهما، ووافق سمير غانم على تلك الزيجة بعدما أقنعه بذلك الفنان الكبير فريد شوقي خلال عملهم معاً في فيلم "يارب ولد".

وبالفعل وافقت دلال عبد العزيز، على أن تكون الزوجة الثالثة لسمير غانم، حيث كان متزوجًا قبلها من صومالية لمدة شهرين، وكان متزوجًا أيضًا من مصرية كانت صديقة مقربة منه.



دلال عبد العزيز أنجبت في العام التالي من الزواج مباشرة ابنتها الكبرى "دنيا"، وتحديداً في شهر يناير 1985، وبعد عامين رزقت بـ الابنة الثانية "إيمي" في شهر مارس عام 1987.

وصيتها لبناتها قبل وفاتها

وبسبب شدة حرص دلال عبد العزيز على حضور مراسم العزاء طيلة حياتها، أوصت ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم على تقلديها، وتنفيذ ما كانت تفعله وهي على قيد الحياة.

وكانت تهتم أيضًا بأصدقائها وتزورهم خلال مرضهم، وقد أكد سمير غانم أكثر من مرة خلال لقاءاته أنها تهتم بجورج سيدهم وبمرضه وبنفقات علاجه على الرغم أنه لا يعرف أي تفاصيل عن هذا الموضوع، بجانب اهتمامها الشديد بمساعدة عدد كبير من الناس.

أعمال دلال عبد العزيز



قدمت في المسرح أعمال عديدة منها “فخ السعادة الزوجية”، و"هالة حبيبتي"، و"فارس وبني خيبان"، و"أخويا هايص وأنا لايص"، و"حب في التخشيبة"، و"جوازة طلياني".

وفي التلفزيون اشتهرت بدور "نجاة" في مسلسل “ليالي الحلمية”، وقدمت من بعده مسلسلات “لا”، و"للعدالة وجوه كثيرة" و" حديث الصباح والمساء"، و"الناس في كفر عسكر"، و" ابن الأرندلي"، و" حق ميت"، و" الهروب"، و" سابع جار"، و"فلانتينو"، و" في بيتنا روبوت".

أما في السينما فشاركت في عشرات الأفلام منها “يا رب ولد”، و"بئر الخيانة" و"بنات حارتنا" و"البوليس النسائي"، و" صراع الزوجات"، و"النوم في العسل" و("مبروك وبلبل "و "أسرار البنات"

أدوار الأم التي قدمتها



ومع تقدمها في العمر برعت في تقديم دور الأم بصورة غير نمطية في أفلام مثل" آسف على الإزعاج"، و"لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية" و"قلب أمه" و" البدلة"، وكذلك في مسلسل (ملوك الجدعنة) الذي يعتبر آخر أعمالها.

وتوفيت دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، فقد أُصيبت بمضاعفات خطيرة في الرئة عقب تعافيها من فيروس كورونا.

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