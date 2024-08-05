تطورات الحالة الصحية للفنان تامر فرج بعد عملية استئصال المرارة

كشفت رانيا هاشم، زوجة الفنان تامر فرج، عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية استئصال المرارة صباح اليوم الإثنين. وأوضحت رانيا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أنا وهو وهي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن العملية الجراحية تمت في الساعة التاسعة من صباح اليوم واستمرت حتى الساعة العاشرة والنصف.

وتكشف الموجز تفاصيل الحالة الصحية لـ تامر فرج

حالة تامر فرج بعد العملية

أشارت رانيا إلى أن الحالة الصحية لزوجها مستقرة حاليًا، حيث يتلقى العلاج اللازم من محاليل ومسكنات، مضيفةً أنه من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل في غضون عشرة أيام. وذكرت أن الأطباء يراقبون حالته باستمرار لضمان تعافيه السريع والآمن.

تصريح تامر فرج قبل العملية

وكان الفنان تامر فرج قد أعلن عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أنه سيخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة. وقال فرج: "شكرًا لكل الأصدقاء والصحفيين الذين اهتموا بالسؤال عن حالتي الصحية، وأحب أطمن الجميع، إن الحمد لله إنزيمات الكبد اتظبطت، وهدخل أعمل عملية استئصال المرارة يوم الإثنين إن شاء الله".

آخر أعمال تامر فرج

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال الفنان تامر فرج كانت مشاركته في السباق الرمضاني الماضي 2024، من خلال مسلسل "بقينا اتنين". وقد شارك في هذا العمل نخبة من النجوم، من بينهم الفنانة رانيا يوسف، شريف منير، عمرو وهبة، تامر عبد المنعم، نانسي هلال، ياسر الطوبجي، عزت زين، يوسف عثمان، وغيرهم. المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

تعليقات الجماهير والزملاء

تفاعل العديد من جماهير تامر فرج وزملائه في الوسط الفني مع أخبار حالته الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمنوا له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطاته الفنية. هذا الدعم الكبير يعكس محبة الجمهور وزملائه له، ويزيد من معنوياته في هذه الفترة.

اقرأ أيضًا:

تامر فرج يتصدر بوستر منفرد لـ مسرحية ”الحفيد”



تامر فرج يسخر من ميريام فارس: دعواتكم لصاحبة المعاناة