الأزمات الصحية تضرب النجوم .. تامر فرج يلحق بنهال عنبر ومصطفى فهمي

في الآونة الأخيرة، واجه عدد من نجوم الفن أزمات صحية مختلفة تطلبت تدخلاً جراحياً عاجلاً، من بين هؤلاء الفنانة نهال عنبر والفنان مصطفى فهمي وآخرهم الفنان تامر فرج.

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس.

ونشر تامر فرج صورة له، معبراً عن أمله في مغادرة المستشفى في نفس اليوم، حيث قال: "إن شاء الله هعمل العملية بكرة الاثنين الساعة 8 صباحًا في مستشفى دريم وبإذن الله أخرج في نفس اليوم".

وشكر تامر فرج جمهوره وكل من سأل عنه، مؤكدًا أن أنزيمات الكبد قد استقرت الآن.

نجاح مسلسل "بقينا اتنين"

كان تامر فرج أحد المشاركين في مسلسل "بقينا اتنين"، الذي حقق نجاحًا لافتًا في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024.

ناقش المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية المهمة مثل مشاكل المراهقين والآباء، وتحديات الحياة الزوجية، وطرق حل الخلافات الزوجية بدون اللجوء إلى الطلاق.

وضم المسلسل نخبة من النجوم مثل شريف منير، رانيا يوسف، وميمي جمال، وكان من إخراج تامر رفعت وتأليف أماني التونسي.

نهال عنبر تخضع لعملية جراحية

على صعيد آخر، أجرت الفنانة نهال عنبر عملية جراحية في كتفها الأيمن بعد إصابتها بتمزق في الوتر الرافع.

ودعت الفنانة عبير منير جمهورها للصلاة من أجل نهال عنبر بعد أن نشرت صورًا لها داخل المستشفى، موجهة لها كلمات مؤثرة عبر إنستجرام: "مليون سلامة عليكي يا حبيبتي وصاحبتي وأختي... ربنا يقومك بالسلامة". وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع منشور عبير، معبرين عن دعمهم واهتمامهم بحالة نهال عنبر.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة عبير منير لعملها الفني الجديد "أزمة ثقة" بالتعاون مع النجمة منة فضالي.

وقد انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل، ومن المتوقع عرضه قريبًا، يشارك في البطولة مجموعة من الفنانين البارزين مثل هاني عادل، ملك زاهر، وهاجر الشرنوبي.

مصطفى فهمي يتعافى بعد جراحة دقيقة

الفنان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، استلزمت إجراء عملية جراحية دقيقة في المخ، ومع ذلك، أكد المقربون منه أن حالته استقرت بعد الجراحة، وأنه عاد إلى منزله حيث يستكمل علاجه بين أفراد عائلته. هذه الأزمات الصحية التي مر بها نجوم الفن تبرز أهمية الدعم الجماهيري والأسري في تجاوز مثل هذه المحن.



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