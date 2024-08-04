تامر فرج يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويكشف عن موعد إجراؤه عملية استئصال المرارة

حرص الفنان تامر فرج، على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يستعد لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة غدًا، وهو ما أعلن عنه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد شكر جميع الأصدقاء والصحفيين الذين أبدوا اهتمامهم بحالته الصحية، مؤكداً أن حالته تتحسن، حيث كتب:"شكرا لكل الأصدقاء والسادة الصحفيين الذين اهتموا بالسؤال عن حالتي الصحية وأحب أطمن الجميع أن الحمد لله إنزيمات الكبد اتظبطت، وهدخل أعمل عملية استئصال المرارة يوم الإثنين إن شاء الله".



ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل أزمته الصحية، ففي وقت سابق، أوضحت زوجته رانيا هاشم تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، حيث نقلته إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل العملية، ونشرت صورة لزوجها عبر الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وظهر في الصورة أثناء وجوده في المستشفى، وعلقت عليها قائلة :"يا رب".

مسلسل بقينا اتنين

وفيما يتعلق بمشواره الفني، كان تامر فرج قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "بقينا اتنين"، الذي تميز بطابعه الكوميدي والدرامي، ودارت أحداثه حول امرأة مطلقة تسعى لمواجهة التحديات المجتمعية التي تفرضها هذه الحالة، بالإضافة إلى تأثير الانفصال على حياتها وحياة أبنائها، المسلسل شهد مشاركة عدد من النجوم، بينهم رانيا يوسف وشريف منير وعمرو وهبة، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

مسلسل فوبيا

ويشارك تامر فرج حاليًا في مسلسل فوبيا، والمسلسل من تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز، وهو مكون من عدة حكايات، إحدى هذه الحكايات بطولة ألفت إمام، نيرمين الفقي، أمير صلاح الدين، غادة طلعت، والحكاية الأخرى تقوم ببطولتها سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وآخرون من النجوم.

نبذة عن تامر فرج

ولد تامر فرج في 12 سبتمبر 1975، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث حصل على المركز الأول في التمثيل على مستوى جامعة حلوان.

كما شارك في كتابة مجموعة من البرامج، مثل برنامج “أسعد الله مساءكم” لشخصية “أبوحفيظة” التي جسدها الفنان أكرم حسني، بالإضافة إلى تمثيله في عدة اسكتشات ضمن نفس البرنامج.

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