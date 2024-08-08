تمرد وصراع مع التغيير.. أيمن بهجت قمر يحكي ذكرياته بعد رحيل والده

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر عن العديد من الجوانب الشخصية في حياته خلال تصريحاته الأخيرة، وتحدث عن تجربته الصعبة بعد وفاة والده، حيث تمرد على والدته التي أرادت تربيتة من جديد بعد فقدان الوالد، مُضيفًا:"بعد وفاة أبي تمردت على أمي لأني مكنتش متعود أعيش معاها، وهي كانت عايزة تربيني تاني وأنا كبير، قلتلها عايز خالي يبقى وصي عليا، وهعيش لوحدي، كنت 16 سنة، وجيراني دلعوني ومسابونيش".

تصريحات أيمن بهجت قمر

وأشار أيمن بهجت قمر، إلى أنه كان يفضل العيش بمفرده وتحت وصاية خاله، كما ذكر أنه في فترة من حياته كان يعاني من ضغط نفسي وكان يأخذ فترات راحة من العمل، لكنه يعود دائمًا، مُضيفًا:" أصعب حاجه الاستمرار في النجاح ولكن الإخلاص في العمل مهم، وبتوقف فترات لما بمر بضغط نفسي، وبرجع تاني".

ذكريات أيمن بهجت قمر مع عمار الشريعي

وتحدث أيضًا عن ذكرياته مع عمار الشريعي، الذي كان يشجعه ويعتبره جزءًا من عائلته، وذكر أن فقدان والده جعله يواجه الحياة بمفرده ويعبر عن مشاعره من خلال الشعر، مُضيفًا:"عمار الشريعي كان بيقولي واد يا أيمن إنت من عندنا مش من عندكم وكنت مصاحب أبويا ولما طلق أمي كنت عايش معاه، ومات فجأة ولقيت نفسي بواجه الحياة لوحدي، فابتديت بعدها أعبر عن مشاعري بالشعر".

كما شارك الشاعر أيمن بهجت قمر، قصة طريفة عن اختبائه تحت السرير عندما كان طفلًا، حيث سمع خلافات بين حسن مصطفى ووالده، وذكر كيف اكتشف حسن مصطفى وجوده تحت السرير، مُعلقًا:"استخبيت تحت السرير من حسن مصطفى، وكنت طفل، وكان بيتخانق مع أبويا ويزعقلي عشان أنام بدري وأروح المدرسة، وكنت بفضل قاعد لحد الساعة 1، ولقيت أستاذ حسن بيخبط فدخلت استخبيت تحت السرير وسمعت بلاوي الوسط الفني كلها، وهما فكرين إني نمت وفجأة طلعتلهم قالولي إنت سمعت إيه؟ ".

وفي سياق آخر، يتعاون الشاعر أيمن بهجت قمر، مع النجم محمد حماقي في أغنية جديدة بعنوان لانج يتعاون، وهي من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

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