محمد رمضان يثير الجدل بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي

يواصل الفنان محمد رمضان إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركته صورًا تثير تعليقات الجمهور وتثير اندهاشهم. كانت آخر هذه الصور له وهو يحمل مشروبًا غازيًا، وهو من منتجات الشركات المقاطعة بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

ترددت أنباء عن أن رمضان تلقى أجرًا ضخمًا مقابل هذا الإعلان، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة له.

في السطور التالية، يستعرض " الموجز" التفاصيل الكاملة.

صورة مثيرة للجدل مع تعليق غامض

شارك محمد رمضان مؤخرًا صورة جديدة تجمعه برجل عجوز، حيث ظهر رمضان في الصورة وهو يقبّل رأس العجوز. رافق الصورة تعليق من رمضان أثار الجدل بين متابعيه، حيث كتب: "المصري لازم يعمل الواجب مع الضيف حتى لو بحاجة ساقعة شكك"، مما أثار دهشة الجمهور حول سبب ظهوره بهذا الشكل.

اللافت في الصورة هو وجود مشروب غازي بيد رمضان، ضمن حملة المقاطعة الداعمة للفلسطينيين في غزة ضد الاحتلال الصهيوني، ما دفع الجمهور للتعبير عن استنكارهم واتهامه بالترويج لهذه المنتجات مقابل أجر مالي.

محمد رمضان

صورة من العطلة الصيفية تثير التساؤلات

قبل أيام قليلة، نشر رمضان صورة أخرى من عطلته الصيفية على موقع الموجز، حيث ظهر فيها رجل مجهول الهوية يمسك له المظلة.

علق رمضان على الصورة مقارنًا بين ماضيه وحاضره قائلاً: "زمان كنت أنا واصحابي بننزل شط مجاني كان زحمة بس كنت في قمة سعادتي بضحك وألعب معاهم .. النهاردة تقريباً بقعد على شط الواحدي بس ما بضحكش زي زمان ولا بلعب زي زمان .. علشان كدة لو خيرتني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي".

أثار التعليق استغراب المتابعين، حيث اعتبره البعض تنصلًا من ماضيه الذي ساهم في نجاحه الحالي، لكنه لم يرد على تلك الانتقادات.

العودة للدراما الرمضانية 2025

في سياق آخر، يستعد محمد رمضان لخوض منافسة الدراما الرمضانية المقبلة 2025 بمسلسل جديد، حيث أعلن عن مشاركته الرسمية في رمضان المقبل.

نشر رمضان صورة أثناء توقيعه العقود الخاصة بالمسلسل المنتظر، ما أثار حماس جمهوره خاصةً وأنها تمثل عودته للدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضي.

من المتوقع أن يتم التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتحقيق نجاح ضخم.

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