مصدر لـ الموجز: سلمي أبو ضيف لم تشارك في مارثون رمضان 2025

حققت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف ، نجاحاً كبيراً في دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"، والذي بالفعل حقق أعلي المشاهدات خلال موسم رمضان ، وشارك معها في بطولة العمل ليلي أحمد زاهر ، محمد محمود ، إنتصار.

هل ستشارك سلمي ابو ضيف في رمضان 2025 ؟

تواصلت جريدة الموجز مع مصدر مقرب من النجمة سلمي أبو ضيف لمعرفة أعمالها في رمضان 2025، وقائلًا: إنها كانت تفكر أن تشارك في موسم رمضان 2025، وبالفعل في عمل تم عرضه عليها قصة لأسامة أنور عكاشة ، وسيناريو محمد سليمان عبد المالك.

سلمي ابو ضيف

وأضاف المصدر: وكانت سلمى أبو ضيف تريد أن تحقق نجاحات كبيرة مثل رمضان الماضي 2024 ، ولكنها رفضت المشاركه في الموسم الرمضاني المقبل 2025 لظروف خاصة بها.

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آخر أعمال سلمي أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف في المارثون الرمضاني 2024 بمسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" وهو المسلسل الذي حقق أعلي المشاهدات ، والعمل من تأليف و إخراج ياسمين أحمد كامل.

يشارك في مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” الفنانة سلمي أبو ضيف ، ليلي أحمد زاهر ، انتصار ، محمد محمود ، فرح يوسف ، إلهام صفي الدين ، إسلام إبراهيم ، ويحكي المسلسل عن أضرار السوشيال ميديا والتيك توك ، وتصدرت حلقات المسلسل تريند جميع المنصات.

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