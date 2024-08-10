نبيلة عبيد تلهب السوشيال ميديا بتهنئتها لإيمان خليف لفوزها في أولمبياد باريس

في لفتة فنية ورياضية رائعة، وجهت الفنانة القديرة نبيلة عبيد رسالة تهنئة حارة إلى البطلة الجزائرية إيمان خليف بعد فوزها بذهبية الأولمبياد.

رسالة نبيلة عبيد للاعبة إيمان خليف في أولمبياد باريس

وأعربت نبيلة عبيد عن فخرها الكبير بإنجاز خليف الذي يعد مصدر إلهام للشباب العربي، مؤكدة على أهمية الرياضة في توحيد الشعوب ، وكتبت عبيد عبر حسابها على فيسب وك: إيمان خليف مبروك الدهب يا بنت الناس الدهب شرفتي بلدك وشرفتي العرب مبروك للجزائر الحبيبة، نهاركم سعيد وزي الورد.

رسالة نبيلة عبيد للاعبة إيمان خليف في أولمبياد باريس



وحصلت الفتاة الجزائرية إيمان خليف علي ذهبية وزنها يقدر بـ 66 كجم ، في الملاكمة للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

وأصبحت خليف أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية في الالعاب الأوليمبية.

آخر أعمال نبيلة عبيد

شاركت نبيلة عبيد في آخر عملي درامي لها في عام 2020 ويحمل اسم "سكر هانم" بطولة نادية الجندي ، سميحة أيوب ، خالة فاخر ، وآخرين من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان عبدالباسط حموده ، وأحمد السقا.

نبيلة عبيد تعلق علي دور مي عمر في مسلسلها الجديد رمضان 2025

علقت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن دور الفنانة الشابة مي عمر في مسلسلها الجديد "أش أش" المقرر عرضه في رمضان 2025 وقالت: مي عمر ممثلة رائعة، وأتمنى نجاحها في مسلسل "إش إش"، خاصة أن محمد سامي مخرج استثنائي، وتحمّست كثيراً للمسلسل، وهو من أول الأعمال التي سأتابعها في رمضان 2025.

مي عمر

وأضافت عبيد: أرى أن مي سوف تنجح بشكل كبير في دور الراقصة، لأنها تمتلك المقومات الفنية التي تساعدها في إجادته، فدور الراقصة يتطلب مواصفات خاصة في الفنانة التي تقدّمه، وهو ما أراه متوافراً في مي.

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