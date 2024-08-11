شيرين عبد الوهاب تنهي تعاقدها مع روتانا رسميًا وتحذر من الزج باسمها

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي عن إنهاء تعاقدها مع شركة روتانا، مؤكدة أنها سددت الشرط الجزائي المطلوب من الشركة والذي بلغت قيمته 5 مليون جنيه، وأوضحت أنها دفعت هذا المبلغ بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 مليون جنيه أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك" من قبل شركة أخرى، وحصلت الموجز علي نسخة من المستندات الخاصة بالقضية

سداد الشرط الجزائي وإنهاء التعاقد

في البيان الصحفي، أكدت شيرين أنها لم تعد ملتزمة بأي علاقة تعاقدية مع شركة روتانا، ولم يعد لدى الشركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد جديد تبرمه مع جهات إنتاجية أخرى. كما حذرت شيرين من محاولة الزج باسمها في أي قضايا أخرى أو إبلاغ جهات الإنتاج بأن تعاقدها مع روتانا ما زال سارياً، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

مستندات

التفاصيل القانونية من المستشار ياسر قنطوش

من جانبه، أوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي باسم شيرين ومحاميها الخاص، أن فسخ التعاقد تم بالفعل بعد سداد الشرط الجزائي. وأشار إلى أن البند الرابع من العقد الموقع بين شيرين وروتانا ينص على أنه إذا أصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً، فإنه يتم تعليق تنفيذ العقد لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإذا لم يتمكن الطرفان من تنفيذ الالتزامات بعد هذه الفترة، يحق لأي طرف منهما إنهاء العقد دون أي مسئولية تجاه الآخر.

مستندات

بنود العقد ودورها في إنهاء التعاقد

كما أضاف قنطوش أن البند التاسع من العقد ينص على أنه في حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية، يلتزم الطرف المخل بدفع مبلغ 5 مليون جنيه للطرف الآخر كتعويض. وأوضح قنطوش أن العقد المبرم بين شيرين وروتانا تم توقيعه في يناير 2019 لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أنه انتهى في يناير 2022.

الحماية القانونية والتأكيدات بالمستندات

وذكر قنطوش أن هذه البنود القانونية تنهي أي دعاوى قضائية يمكن أن ترفعها روتانا ضد شيرين، مؤكدًا أنه لا يجب على المحكمة الالتفات إلى أي دعوى قائمة بشأن هذا الموضوع. كما أرفق بيان شيرين مستندات قاطعة تثبت صحة موقفها القانوني وتؤكد إنهاء التعاقد بشكل نهائي.

مستندات

تحذير من استخدام اسم شيرين بشكل غير قانوني

في ختام البيان، حذرت شيرين عبد الوهاب من استخدام اسمها في أي تعاقدات أو قضايا أخرى دون علمها أو موافقتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة أي جهة تقوم بذلك. وتعتبر هذه الخطوة من شيرين تأكيدًا على رغبتها في الحفاظ على استقلاليتها الفنية وحقها في اتخاذ قراراتها المستقبلية بعيدًا عن أي ضغوط أو تعاقدات سابقة.

نظرة مستقبلية على مسيرة شيرين الفنية

بعد إنهاء التعاقد مع روتانا، يتوقع العديد من النقاد والمتابعين أن تبدأ شيرين عبد الوهاب مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية. فالتحرر من القيود التعاقدية يمنحها الفرصة للتعاون مع جهات إنتاجية متعددة وتقديم أعمال فنية متنوعة تلبي طموحاتها وتطلعات جمهورها.

شيرين، التي تعتبر من أبرز الأصوات النسائية في الوطن العربي، تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، ويترقب الجميع الخطوات القادمة التي ستتخذها بعد هذه التطورات. هل ستفاجئ شيرين جمهورها بمشاريع جديدة؟ هل ستخوض تجارب فنية مختلفة؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير عن مستقبل شيرين الفني.

إن هذا البيان يمثل خطوة هامة في مسيرة شيرين عبد الوهاب الفنية، حيث يؤكد على استقلالها وقدرتها على إدارة أمورها القانونية والفنية بكل حزم. ومع تقديمها للمستندات التي تثبت إنهاء التعاقد مع روتانا، تكون قد وضعت حداً لأي تكهنات أو شائعات قد تثار حول هذا الموضوع في المستقبل.

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