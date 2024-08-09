روتانا في مرمي النيران .. هاشتاج "روتانا بتحارب شيرين" يتصدر التريند

أثارت تصريحات شركة روتانا ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلاً واسعاً لدي الجمهور ، مما دفع جمهور الفنانة شيرين إلي إطلاق هاشتاج "روتانا بتحارب شيرين" موجهين لها اتهامات بتعطيل مسيرة الفنانة شيرين . وفي السطور القادمة يكشف الموجز تفاصيل القصة .

جمهور شيرين يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شيرين

دعم جمهور شيرين فنانتهم حيث أطلق جمهور شيرين هاشتاج "روتانا بتحارب شيرين" ، ولقي تفاعل كبير من قبل جمهور الفنانة شيرين علي منصة "إكس" ، وتصدر هاشتاج "روتانا بتحارب شيرين" قائمة التريندات علي منصة "إكس" .

هل ستستجيب روتانا لمطالب الجمهور؟

في ظل ضغط جمهور الفنانة شيرين علي شركة روتانا يبقي السؤال هل ستستجيب روتانا لمطالب الجمهور ؟ وهل سينتهي هذا الصراع الذي أثر سلباً علي شيرين ، وعلي صعيد آخر تسلط هذه القضية الضوء علي قوة تأثير الجمهور وصوته في توجيه الرأي العام ، وحق الفنان في اتخاذ قرارات تتعلق بمسيرته الفنية ، وعلاقة الفنان بشركة الإنتاج وتأثيرها علي مسيرته .

خلاف شيرين مع شركة روتانا وبلاغ للنائب العام

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب قد قدمت بلاغًا للنائب العام يحمل رقم 781640، ضد الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الشيخ صالح الهندي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام بصفته مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب بصفته رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة.

أكدت شيرين أنها تكن كل تقدير واحترام لمالك شركة روتانا، وأن لجوءها للنائب العام يأتي من أجل الحصول على حقوقها التي تعرضت للانتهاك من قبل بعض العاملين في الشركة.

مضمون البلاغ

أوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن البلاغ يهدف إلى وقف التعدي الصارخ على حقوقها الفنية. اتهم البلاغ المشكو في حقهم بنشر وبث أغنية "الدهب" على مواقع شركة روتانا دون الحصول على تنازلات أو موافقات من شيرين، التي تعد المالكة الوحيدة للأغنية. وقد تم بث الأغنية على مواقع الشركة داخل مصر وخارجها، مما دفع الشركة إلى حذفها لاحقًا بعد أن حققت الأرباح المرجوة من نشرها بدون إذن كتابي مسبق من شيرين.

رد روتانا علي شيرين

وأوضحت مجموعة روتانا موقفها من أزمة شيرين عبد الوهاب في بيان قالت فيه: «تؤكد روتانا للموسيقى أنها لم تتسلم من الفنانة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها أو من ينوب عنها أي أغنية جديدة، بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة وعلى ذلك، تبقى أغنية (الدهب) التي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية هي آخر ما قدمته الفنانة شيرين لروتانا».

اقرأ أيضاً :



شيرين عبد الوهاب تتجاهل مشاكلها العائلية وتعود للساحة الفنية بأغنيتين جديدتين



