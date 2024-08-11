أبرز تصريحات كريم عبد العزيز عن تأثير والده على مسيرته الفنية

تطرق النجم كريم عبد العزيز، في حواره خلال مهرجان العلمين مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إلى عدة جوانب من حياته المهنية والشخصية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز ما قاله:

تصريحات كريم عبد العزيز

تحدث كريم عن تأثير والدته الراحلة عليه، مؤكداً أنه رجل يعيش بهدوء، يعمل ويعود إلى منزله دون إثارة، حيث قال :"أنا كنت مراعي أمي ودي دعواتها ليا الله يرحمها، وأنا راجل في حالي بشتغل وبروح وخلاص".

المسرح في حياة كريم عبد العزيز

وعبّر عن رهبة الوقوف على المسرح، مشيراً إلى أنه قبل عرض مسرحية "السندباد" في مهرجان العلمين كان يشعر بالقلق ويتساءل إذا كان يمكنه التراجع، وأكد على أهمية المسرح كواجهة مباشرة مع الجمهور، مُعلقًا :" قبل ما أطلع على المسرح بقول فوضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وربِ أشرح لي صدري، وقبل ما أطلع المسرح بدقائق في مهرجان العلمين لعرض مسرحية سندباد، قولتلهم هو أنا لو مشيت عادي؟، المسرح أبو الفنون وله طبيعة خاصة غير السينما والتلفزيون، أنت واجهة مباشرة مع الجمهور، ولو بتعرض مسرحية 100 يوم الخوف هيكون موجود كل يوم، بس الحمد لله والجمهور شرفنا ونورنا".



وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين للسنة الثانية على التوالي، مشيدًا بالتعاون بين المهرجان وموسم الرياض، مؤكدًا أن هذا التعاون يخدم المشاهدين ويعزز الفن العربي، مُعلقًا:" أنا فرحان جدًا أني بعرض في بلدي وبمهرجان العلمين للسنة الثانية، المهرجان كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها في كل حاجة سواء تجهيزات المهرجان والمسارح والجرافيك، سعيد جدًا بالتعاون اللي حصل بين المهرجان وموسم الرياض، ده بيصب في مصلحة المشاهد في الآخر كلنا بنقدم فن للعرب".

كريم عبد العزيز يتحدث عن ذكاء الجمهور

وأشار كريم إلى أن الجمهور يمتلك ذكاءً كبيراً، حيث يمكنه كشف ما في قلب الفنان من خلال أدائه على المسرح أو الشاشة، مُعلقًا:" الجمهور أذكى من ما أي إنسان يتخيل، ودايمًا بنقول الشاشة والمسرح فضاح، اللي في قلبك بيطلع وأنا راجل في حالي وبشتغل وبروح وبس".

نشأة كريم عبد العزيز في منزل سينمائي

وتحدث عن نشأته في منزل سينمائي، حيث تعلم من والده المخرج محمد عبد العزيز أهمية السينما والفن، مُعلقًا:"أنا أساسًا دارس إخراج، ومتربي في بيت والدي المخرج الأستاذ محمد عبد العزيز، فأنا مولود في بيت فيه سينما وعارف أهمية السينما ودورها ورسالتها والفن بشكل عام، وزي ما تقول اتعلمت على قد ما أقدر وخدت تطعيم".

وأكد على احترامه الشديد للفن وأهمية الاعتماد على الله قبل الصعود إلى المسرح، مستعيناً بأدعية تعلمها من الفنان الراحل علاء ولي الدين، مُضيفًا :" بقول وِرد كنت حافظه من علاء ولي الدين، بيقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد قلة حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم".

وكشف عن تأجيله لمشروع تلفزيوني كان يعمل عليه مع بعض زملائه الراحلين بسبب الظروف الراهنة، معرباً عن أمله في استئنافه العام المقبل،مُعقبًا:" كنا بنحضر حاجة في التلفزيون مع حبيبي وأخويا أستاذ حسام شوقي الله يرحمه، وأستاذ فتحي إسماعيل الله يرحمه، ولكن أجلناه للسنة اللي جاية بحكم الظروف".

أعمال كريم عبد العزيز المقبلة

وتحدث عن مشروع فيلم جديد مع المخرج بيتر ميمي سيبدأ تصويره في سبتمبر، مُضيفًا:"داخل فيلم مع دكتور بيتر ميمي حبيبي وأخويا، هنصوره في أول أسبوع في شهر 9 إن شاء الله".

وتطرق إلى حبه لكرة القدم وتاريخه كلاعب في ناشئين الأهلي، مشيراً إلى أنه عاشق للأهلي وللاعبي الزمالك مثل شيكابالا وزيزو، قائلاً:"أنا لعبت 4 سنين في ناشئين الأهلي، واتدربت مع كابتن صفوت عبد الحليم، وأنا أهلاوي حتى النخاع وإحنا عائلة مجنونة بالأهلي، مع احترامي للزمالك، وأنا بحب شيكابالا من الكورة في مصر، بحب زيزو وعمر جابر جدًا وكابتن حسن شحاته".

تصريحات كريم عبد العزيز عن نيللي كريم

وأشادت النجم كريم عبد العزيز بزميلته نيللي كريم، معتبراً إياها من أنقى الشخصيات التي عرفها، معرباً عن سعادته بالتعاون معها في أعمال مختلفة، مُعلقًا:" نيللي كريم من أجمل وأنضف الشخصيات اللي ممكن تشوفها في حياتك، وهي واضحة ومبتعرفش تلف وتدور واللي في قلبها على لسانها، اشتغلنا أنا ونيللي كريم مع بعض قبل كده في الفيل الأزرق 1و2، وعملنا إعلانات مع بعض ومسرحية السندباد خامس عمل يجمعني بيها وأنا بحب الشغل مع نيللي كريم".

كريم عبد العزيز وماجد الكدواني

وتحدث النجم كريم عبد العزيز عن صداقته العميقة مع ماجد الكدواني، مؤكداً أنها تمتد لـ24 عامًا وأنه يعتبره أخاً حقيقياً، معرباً عن رغبته في تقديم عمل مسرحي معه، قائلاً:" الكيمياء بيني وبين ماجد الكدواني رباني، وهو مش صاحبي هو أخويا وعشرة سنين، ربنا بعتهولي من السماء، 24 سنة إخوات وربنا يديمها نعمة، أنا نفسي أعمل مسرح مع ماجد الكدواني لو يرضى".

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن أمنيته في عيد ميلاده المقبل، وهي أن يظل بصحة جيدة وأن يكون قادراً على الحفاظ على حب جمهوره، مُعقبًا:" بتمنى في سنتي الجديدة الصحة والستر وإن ولادي وزوجتي يبقوا في أحسن صحة وأحسن حال، وإن على قد ما أقدر ربنا يديني القدرة إن أفضل محافظ على حب وتقدير هذا الجمهور العظيم اللي إحنا شغالين علشانه، وأنا هقول زي الأستاذ الكبير أبونا عادل إمام اللي بيصرف علينا هو الشعب المصري، ويارب دايمًا أبقى عند حسن ظنكم".

فيلم "ولاد رزق"

وأشار الفنان كريم عبد العزيز إلى احتمالية تقديم جزء ثالث لشخصية "سلطان الغول" التي جسدها في فيلم "ولاد رزق"، قائلاً:" أعتقد إن هيبقى فيه حاجة لشخصية سلطان الغول اللي جسدتها في ولاد رزق 3".





وعبّر الفنان كريم عبد العزيز عن حبه للعصر الذهبي في الخمسينيات والستينيات، واعترف بأنه ليس من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي ولا يفهم تفاصيلها، مؤكداً :"أنا بحب الخمسينات و السيتينات جدًا والعصر قبل جنون التكنولوجيا، أنا مش مجنون السوشيال ميديا مع أنها مهمة ولا بفهمها، ومعرفش يعني إيه منشن وتاج".

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