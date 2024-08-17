محمد رجب يستعد لفيلم جديد ويؤجل تصوير مسلسله بسبب وفاة المنتجين

بدأ الفنان محمد رجب مؤخرًا التحضير لفيلم جديد، حيث يُتوقع أن تُكشف تفاصيله خلال الفترة القادمة، يأتي هذا في وقت قرر فيه رجب تأجيل تصوير مسلسله الجديد، الذي كان من المقرر عرضه في الأوف سيزون، ويأتي التأجيل نتيجة وفاة أربعة من المنتجين بشركة "سينرجي"، التي تتولى إنتاج المسلسل.

ظهور مميز في "الحشاشين"

محمد رجب

في رمضان الماضي، ظهر محمد رجب كضيف شرف في مسلسل "الحشاشين"، حيث قدم شخصية أمير قلعة ألموت، وقد لاقى مشهد رجب إشادة كبيرة من المشاهدين والنقاد على حد سواء، نظراً للأداء المميز الذي قدمه، وكان المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي. العمل كان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

محمد رجب

أعمال محمد رجب في السنوات الأخيرة

شارك محمد رجب في رمضان 2023 بمسلسل "الكتيبة 101"، الذي تناول بطولات الجيش المصري. وقد قام ببطولة العمل عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، وأحمد عبدالله محمود، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

محمد رجب

وفي 2022، عُرض لـ محمد رجب مسلسل "مشوار الونش"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. العمل تألف من 45 حلقة وشارك فيه كل من ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، دانا حلبي، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، محمد أبو داود، بسمة داود، محسن منصور، وحبيبة محمد. المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

محمد رجب

كما ظهر محمد رجب كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عُرض في رمضان 2021. كان العمل من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم. المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

التجارب الشخصية للفنان محمد رجب

وفي سياق متصل، تحدث محمد رجب في فيديو حديث لأول مرة عن والدته وأصعب أيام حياته، مشيرًا إلى أن إيناس الدغيدي هي التي اكتشفته، بينما قال يوسف شاهين له إنه لا يصلح للتمثيل، وأكد على العلاقة الوثيقة التي تربطه بصديقه كريم عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن محمد رجب يستمر في مسيرته الفنية بنجاح، وينتظر الجمهور بفارغ الصبر أعماله القادمة.

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