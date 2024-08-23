بالصور .. محمد حماقي يحيي حفله بالرياض والجمهور يتفاعل

أشعل النجم محمد حماقي الأجواء في الرياض مساء أمس الخميس ، وأحيي حفلاً رائعاً قدم فيه أغاني ألبومه الجديد "هو الأساس" ، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وحفلات جولة المملكة، وأمتع النجم محمد حماقي جمهوره بباقة كبيرة من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفيما يلي يرصد الموجز صور من الحفل وتفاصيل أسعار التذاكر وتفاصيل أحدث اغاني النجم محمد حماقي .

أسعار تذاكر حفل حماقي في الرياض

والجدير بالذكر أن أسعار تذاكر حفل محمد حماقي، في الرياض جاءت ، بين فئتين هما: (250 ريالا سعوديا، 450 ريالا سعوديا).

وأقيمت الحفلة على مسرح محمد عبده أرينا، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس 22 أغسطس الجاري.

حماقي

حفل محمد حماقي

محمد حماقي يطرح أحدث أغانيه

طرح النجم محمد حماقي مساء أمس الخميس أحدث اغاني ألبومه الجديد "هو الأساس" ، وتحمل الأغنية الجديدة أسم “جديدة لانج” وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.

ولاقت الأغنية إعجاب كبير من قبل الجمهور .

أغنية محمد حماقي يا شاغل عيون الناس

حماقي

في آخر شهر يوليو الماضي، أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «يا شاغل عيون الناس»، على موقع يوتيوب، ضمن ألبوم «هي الأساس»، المقرر طرح أغانيه تباعا.



ونشر محمد حماقي الأغنية، معلقا: «يا شاغل عيون الناس، إيه الحكاية، كده كتير، هغير لا كفاية.. اسمعوا أغنية ياشاغل عيون الناس دلوقتي علي يوتيوب وعلى منصات الموسيقى».

حماقي



وكشف «حماقي»، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن طرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد اليوم، قائلا: «استنوا 3 أغاني جداد الأسبوع ده (صدمة)، و(شاغل عيون الناس)، و(بناقص)، من ألبوم هو الأساس، يوم الأربعاء الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أعمال محمد حماقي

حماقي

من ناحية أخرى كشف الملحن محمد يحيي عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيي صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إنشاء الله تسمعه أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

حفل محمد حماقي

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

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