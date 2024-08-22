«جديدة لانج».. محمد حماقي يطرح أجدد أغنياته مساء اليوم

يستعد محمد حماقي لطرح أجدد أغنياته اليوم والتي تحمل إسم "جديدة لانج" وهي ضمن ألبومه الجديد «هو الأساس» ومن المتوقع أن تنال إعجاب الجمهور.

أغنية جديدة لانج

الأغنية التى يطرحها محمد حماقي مساء اليوم وتحديدا فى تمام الساعة السادسة مساء تحمل أسم “جديدة لانج” وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.

محمد حماقي



حفل محمد حماقي في السعودية





نشرت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد حماقي، المرتقب الليلة بالعاصمة السعودية الرياض، مقطع فيديو عبر تطبيق إنستجرام، يرصد لحظة وصوله إلى مدينة الرياض صباح أمس الأربعاء.

وظهر في مقطع الفيديو، محمد حماقي، بصحبة منظمي الحفل، الذين استقبلوه بالورود ثم اصطحبوه إلى مقر إقامته في الفندق.

ويحيي محمد حماقي حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده أرينا، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس 22 أغسطس الجاري.

أسعار تذاكر حفل حماقي في السعودية

وجاءت أسعار تذاكر، حفل محمد حماقي، في الرياض، بين فئتين هما: (250 ريالا سعوديا، 450 ريالا سعوديا).

أغنية محمد حماقي يا شاغل عيون الناس

في آخر شهر يوليو الماضي، أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «يا شاغل عيون الناس»، على موقع يوتيوب، ضمن ألبوم «هي الأساس»، المقرر طرح أغانيه تباعا.

ونشر محمد حماقي الأغنية، معلقا: «يا شاغل عيون الناس، إيه الحكاية، كده كتير، هغير لا كفاية.. اسمعوا أغنية ياشاغل عيون الناس دلوقتي علي يوتيوب وعلى منصات الموسيقى».

وكشف «حماقي»، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن طرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد اليوم، قائلا: «استنوا 3 أغاني جداد الأسبوع ده (صدمة)، و(شاغل عيون الناس)، و(بناقص)، من ألبوم هو الأساس، يوم الأربعاء الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أعمال محمد حماقي

من ناحية أخرى كشف الملحن محمد يحيي عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيي صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إنشاء الله تسمعه أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

اقرأ أيضاً

محمد حماقي يطرح ثلاث أغاني جديدة من ألبوم ”هو الأساس”

ألبوم محمد حماقي الجديد.. طرح باقي أغاني ألبوم ”هو الأساس”