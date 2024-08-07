مسرحية "تُطبق الشروط والأحكام" تنطلق في السعودية.. إليك التفاصيل

أعلن الفنان الكوميدي أكرم حسني موعد عرض مسرحيته الجديدة "تُطبق الشروط والأحكام" في السعودية، والتي ستكون جزءًا من فعاليات "جولة المملكة" في "سيتي ووك" بمدينة جدة، ستستمر العروض من 14 إلى 17 أغسطس، ويشارك في البطولة مجموعة من الفنانين المعروفين، وتكشف الموجز تفاصيل العمل المسرحي الجديد

مسرحية "تُطبق الشروط والأحكام".. عرض مشوّق ومضحك

المسرحية "تُطبق الشروط والأحكام" قُدمت لأول مرة في 11 نوفمبر 2023 في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض. تتناول المسرحية قصة طباخ شاب يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه. عندما يتقدم الشاب للزواج منها، يفرض والدها شرطًا غريبًا: يجب عليه دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين.

أبطال المسرحية

يشارك في بطولة المسرحية إلى جانب أكرم حسني مجموعة من الفنانين البارزين:

- بيومي فؤاد

- محمد أوتاكا

- ياسر فيصل

- إسماعيل فرغلي

تتميز المسرحية بالكوميديا السوداء والدراما الاجتماعية، مما يجعلها تجربة فريدة للجمهور السعودي.

أحدث أعمال أكرم حسني

يعتبر أكرم حسني من الفنانين المبدعين والمتعددين المواهب، آخر أعماله هو مسلسل "بابا جه" الذي عُرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024، تدور أحداث المسلسل حول شخصية "هشام"، التي يؤديها أكرم حسني، حيث يجد نفسه في مفترق طرق بعد فقدان وظيفته بسبب جائحة كورونا. يتعين عليه إيجاد عمل جديد لإعالة أسرته، مما يقوده إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والدرامية.

أكرم حسني

نجاح أكرم حسني على منصات التواصل الاجتماعي

تصدّر أكرم حسني تريند موقع "إكس" (تويتر سابقًا) بعد الإشادة الواسعة بأغنيتين شارك في كتابتهما للفنانة أنغام: "تيجي نسيب" و"خليك معاها". أثارت الأغنيتان جدلاً واسعاً وأعجاباً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون العديد من المنشورات والصور معبرين عن اندهاشهم وإعجابهم بالكلمات.

علق أحد المتابعين قائلاً: "قريت اسمك ككاتب كلمات الأغنية ‏قلت لحالي مستحيل يكون نفسه، أكيد تشابه أسماء لأن صعب في شخص مبدع بكل شي وكمان شاعر." وأضاف آخر: "مش مصدق أن أكرم حسني هو الي كاتبها بجد، أكرم حسني مفاجأة الألبوم بلا منازع"

أكرم حسني

ألبوم أنغام الجديد "تيجي نسيب"

طرحت الفنانة أنغام عدة أغاني من ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، ومنها:

- "بقالك قلب"

- "موافقة"

- "هو انت مين"

- "ايه الأخبار"

- "خليك معاها"

- "اسكت"

- "كان برئ"

- "القلوب أسرار"

- "مكنش وقته"

- "اقولك ايه"

تلقى الألبوم إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، مما يعزز مكانة أنغام كواحدة من أبرز المطربات في الوطن العربي.

إن عودة أكرم حسني إلى المسرح بعمل كوميدي جديد يعكس تنوع مواهبه الفنية ويضيف بعدًا جديدًا لمسيرته المهنية. تواجده على منصات التواصل الاجتماعي، والنجاح الكبير الذي حققه ككاتب أغاني للفنانة أنغام، يبرهن على قدراته المتعددة ونجاحه في مختلف المجالات الفنية. عرض "تُطبق الشروط والأحكام" في جدة يعد فرصة رائعة للجمهور السعودي للاستمتاع بمسرحية تجمع بين الكوميديا والدراما بطريقة فريدة.

اقرأ أيضًا:

أكرم حسني يحصد نصف مليون مشاهدة بأغنيته الدعائية لـ مسلسل بابا جه



رمضان 2024.. أكرم حسني يشارك في مسلسل زكريا أبو ندا

