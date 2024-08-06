محمد سعد يعود إلى السينما بفيلم "الدشاش" وعودة للتعاون مع سامح عبدالعزيز

شهدت الساعات الماضية تصدر الفنان محمد سعد محركات البحث، وذلك بعد الإعلان عن فيلمه الجديد "الدشاش"، الذي تعاقد عليه مؤخراً. من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في الأول من أكتوبر المقبل، بعد استكمال كافة تفاصيل العمل والتعاقد مع باقي أبطاله.

تفاصيل فيلم "الدشاش"

الفيلم من إخراج سامح عبدالعزيز، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.

يلعب محمد سعد دور طبيب أسنان يُدعى "سامح"، يعيش في مواجهة مع تحديات حياتية مثيرة، منها التعامل مع زوجة قبيحة وعفريت، مما يضيف بعداً كوميدياً غير تقليدي إلى الأحداث.

عودة التعاون بين سعد وعبدالعزيز

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "تتح" قبل أحد عشر عاماً، والذي جمع بين محمد سعد وسامح عبدالعزيز، يعود الثنائي للتعاون مرة أخرى في فيلم "دكتور عودة".

هذا التعاون يأتي بعد اعتذار المخرج وائل إحسان عن العمل بسبب تدخلات سعد في السيناريو، مما دفع عبدالعزيز لتولي إخراج الفيلم.

أعمال محمد سعد السابقة

منذ فيلم "تتح"، شارك محمد سعد في فيلم "الكنز 2: الحب والمصير"، الذي عُرض قبل أربع سنوات، وتناول حكايات تاريخية مثل حتشسبوت في العصر الفرعوني وعلي الزيبق خلال العصر العثماني.

وشارك في بطولته عدد من نجوم السينما المصرية، مثل محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل.

آمال الجمهور

يتطلع الجمهور إلى مشاهدة تجربة سينمائية جديدة ومميزة في "الدشاش"، تمزج بين الكوميديا والتشويق.

يأملون في رؤية التناغم بين سامح عبدالعزيز ومحمد سعد، خاصة أن الأخير معروف بقدرته على تقمص شخصيات متعددة في عمل واحد.

تصريحات المخرج سامح عبدالعزيز

في تصريح سابق ضمن برنامج "الوش التاني"، أشاد سامح عبدالعزيز بشخصيات محمد سعد، قائلاً: "طول ما هو قاعد بيمثل، وهو من أريح الممثلين، وعكس ما يقال عنه"، معبراً عن حماسه لدمج شخصيات سعد المتعددة في عمل فني واحد.

غموض حول تفاصيل القصة

تدور الكثير من التكهنات حول قصة فيلم "الدشاش"، حيث تشير بعض التسريبات إلى أن شخصية الدكتور سامح ستواجه مفارقات تتعلق بالبحث عن الجمال ومحاولات التخلص من العفريت، بينما يتساءل البعض إذا كان سيختار الاحتفاظ بالعفريت مقابل التخلص من زوجته.

أعمال سامح عبدالعزيز الأخيرة

قدم المخرج سامح عبدالعزيز العام الماضي فيلمين بارزين: "ليلة العيد"، الذي تناول قضايا نسائية مهمة في المجتمع، و"الملكة" الذي دار في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة هالة صدقي.

هذه العودة المرتقبة لفيلم "الدشاش" تعكس الأمل في تقديم عمل سينمائي يجمع بين الابتكار والكوميديا، ويعيد محمد سعد إلى دائرة الضوء في عالم السينما المصرية.

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