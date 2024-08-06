مى عز الدين تتحدث عن غيابها الإعلامي وعلاقتها بالفنان حسن حسني

شاركت الفنانة مي عز الدين ، في ظهورها الأخير على برنامج "صباح العربية"، تفاصيل عودتها إلى عالم الكوميديا من خلال مسرحية "زواج اصطناعي".

مسرحية "زواج اصطناعي" التي عُرضت مؤخراً في موسم الرياض السعودي، تشهد عرضها الثاني حالياً، وقد حققت نجاحاً كبيراً أثار اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء.

سبب غياب مي عز الدين عن الساحة الإعلامية

تحدثت مي عز الدين عن سبب غيابها الإعلامي خلال الفترة السابقة، موضحة أن الأمور الإعلامية أصبحت تأخذ طاقتها بشكل كبير.

قالت: "الحاجات دي بقيت احس انها بتاخد طاقتي واطلع أما يكون في حاجة معينة اني اتكلم فيها غير كدة لا مينفعش وصعب وكتير اوي".

وأضافت أن الأمور الشخصية والإعلامية أحياناً تكون مرهقة وتحتاج إلى وقت كبير للتعامل معها.

الكوميديا وتغيير الجمهور

في حديثها عن الكوميديا، أكدت مي عز الدين أن الظروف قد تكون صعبة في الوقت الحالي.

أشارت إلى أن "مؤخراً الضحك بقى صعب، والجمهور نفسه مبقاش ميال لـ الكوميدي، والفنان غصب عنه لما بيعمل حاجة كتير بيبقى عايز يغير".

ووصفت تجربتها في تقديم الكوميديا بأنها تحدي كبير، لكنها في الوقت ذاته تجلب لها السعادة والتفاعل.

تجربة التمثيل وتقديرها للأعمال القديمة

أوضحت مي عز الدين أنها تفضل التركيز على نوع واحد من التمثيل في كل مرة، مضيفة: "أنا مبعرفش أمثل كذا حاجة في وقت واحد، وكونك تبقي بطلة مسلسل ويتباع باسمكِ الكلام ده عايز تركيز جداً في الأول".

علاقة مي بالفنان حسن حسني

كما تحدثت عن دور الفنان الراحل حسن حسني في حياتها، قائلة إنه علمها كيفية تقديم الإفيه وإيصاله بشكل مميز، وأنه يفتقده بشكل كبير.

تقديرها لشركاء العمل

اختتمت مي عز الدين حديثها بتقديرها لجميع من عملت معهم، مثل النجم محمد سعد وتامر حسني والنجمة يسرا، مؤكدة أنها تفضل العمل مع الأشخاص الذين تحبهم وتستمتع بالعمل معهم.

ذكريات مي عز الدين مع الراحل حسام شوقي

أشارت مي عز الدين إلى أنها أجرت عمرة عن روح الراحل حسام شوقي، الذي توفي في حادث سير مروع. وأكدت أنها لم تتمكن من حضور الجنازة أو العزاء بسبب تواجدها في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية "زواج اصطناعي". وقد نشرت فيديو عبر حسابها على إنستجرام من أمام الكعبة، معبرة عن تمنياتها بالرحمة للراحل ولمن توفوا معه.

أحدث أعمالها ومسلسل "سوق الكانتو"

تحدثت مي عز الدين عن آخر أعمالها، وهو مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض في رمضان 2023 وحقق نجاحاً كبيراً. المسلسل، الذي قام ببطولته أمير كرارة إلى جانب مي عز الدين، شهد أعلى نسب مشاهدة في رمضان وأشاد به الجمهور والنقاد.

مسرحية "زواج اصطناعي" والتجربة الجديدة

أعلنت مي عز الدين عن تقديمها لمسرحية "زواج اصطناعي" في موسم جدة، والتي تدور أحداثها حول شروق وفاروق اللذين يتعرضان لمشاكل في أول يوم من زواجهما ويبحثان عن حلول عبر خبير العلاقات الزوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المسرحية، التي يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، دنيا المصري، مصطفى غريب، إيمان السيد، وسليمان عيد، تُعرض في سيتي ووك على المسرح العربي ابتداءً من 1 أغسطس.

استقبال الجمهور لتذاكر الحفل

تجدر الإشارة إلى أن مي عز الدين نشرت برومو المسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية جمهورها لحضور العرض، معبرة عن حماسها لمشاركة الجمهور في هذه التجربة المسرحية الجديدة.

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