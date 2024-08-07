سمية الخشاب: اللي يعاقب ولاده على نتيجة الثانوية لا يستاهلهم

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن استيائها الشديد من بعض الآباء والأمهات الذين يفرضون عقوبات على أبنائهم بسبب نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة ،عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وجهت سمية الخشاب انتقادات لاذعة لأولئك الآباء، قائلة: "أي أب أو أم يعاقبون أولادهم أو يرهبونهم بسبب النتيجة لا يستحقون أن يكون لديهم أبناء أصلاً."

نصيحة هامة للطلاب

تابعت سمية الخشاب حديثها بنصائح للطلاب، محذرة من الاستماع للعمات والعمام الذين قد يتصلون للتظاهر بالاهتمام، لكنها أشارت إلى أنهم في الحقيقة يريدون استغلال الموقف للسخرية.

وأضافت: "احترسوا من العمام والعمات، لأنهم إذا كانوا لديهم أبناء في الثانوية العامة مثلهم، سيتصلون للتطمن وهم في الحقيقة يريدون التشفي."

تهنئة ودعم للطلاب الناجحين

عبرت سمية الخشاب عن فرحتها بنجاح الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، مشيدة بالجهد الذي بذلوه. قالت: "ألف مبروك لكل طلاب الثانوية العامة الذين تخرجوا من المدرسة وسيدخلون الجامعة. أي شخص ينجح يستحق الفرح، فالشهادة لا تحدد النجاح في أي مجال."

وأشادت بجهود الطلاب، مؤكدة أن النجاح لا يقتصر على شهادة معينة وأن المستقبل أمامهم.

تحديثات على الساحة الفنية

فيما يخص مسيرتها الفنية، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "ب 100 راجل" الذي عرض خلال رمضان 2024، رغم أن المسلسل لم يحقق النجاح المتوقع.

وشارك في البطولة كل من : محمود عبد المغني،أحمد عزمي، نانسي صلاح، أحمد صيام، سما ابراهيم، هالة فاخر، محمد رضوان، محمد القس، محمد عبد العظيم، منذر مهران، ابراهيم السمان، ايمان يوسف، مصطفى منصور، عزت زين، جميل برسوم، أحمد أسامة.

كما تصدرت سمية الخشاب التريند بعد ظهورها في برنامج "رامز نيفر أند" مع رامز جلال، ورفعت دعوى قضائية ضده إثر تعرضها لإصابة خلال البرنامج.

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