محمود التركي يكشف لـ الموجز كواليس حفله الأول بالعلمين ويفجر مفاجأة لجمهوره

كشف الفنان العراقي محمود التركي من خلال لقاء حصري للموجز ، عن كواليس أول حفل له في مصر حيث وقع إختيار النجم العراقي "محمود التركي" علي مدينة العلمين ، لتشهد أولي حفلاته التي يقيمها في مصر .



وبمجرد صعود النجم العراقي محمود التركي على خشبة المسرح وبدأ بغناء أغنية «عاشق مجنون» تعالت هتافات وصيحات الإعجاب بعدها وجه تحيه للجمهور قائلا: «تحية للبد المصرية.. وتحية لبلدي الحبيب العراق وكل البلدان العربية من ام الدنيا».

سعيد بتفاعلي مع الشعب المصري وأرغب في تكرار التجربة

تحدث النجم العراقي محمود التركي عن مدي سعادته بلقائه بالشعب المصري في مدينة العلمين داخل "Notch" ، وأعرب عن سعادته بالتفاعل الكبير من الجمهور المصري ، حيث كانوا يرددون معه جميع الأغاني . حضر النجم محمود التركي الحفل بصحبة مدير أعماله عمر البياتي وكان في استقباله المطرب منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

محمود التركي : مدينة العلمين أجمل مدن العالم

وأضاف التركي بأنه معجب جدا بأجواء مدينة العلمين وأنها أجمل مدن الأرض ، وأشاد بمهرجان العلمين الذي يقدم حفلات قوية وجميع أشكال الأنشطة الترفيهية ، وأكد علي رغبته في تكرار هذه التجربة العالمية ولقاء جمهوره المصري الحبيب مرة أخري .

سر نجاح أغاني "محمود التركي "

كشف النجم محمود التركي عن سر نجاح أغانيه الكبير وتحقيقها نسب مشاهدات عالية علي موقع الفيديوهات " يوتيوب " قائلا : أن السبب وراء ذلك يرجع إلي بحثه عن الأغاني العصرية التي تتناسب مع الجيل الحالي وفي نفس الوقت تحمل مشاعر قوية وكلمات حساسة تجذب الجمهور ، وأضاف أن أكثر الألوان الغنائية المفضلة له هي الأغاني الرومانسية الشبابية .

محمود التركي في الحب ومواصفات فتاة أحلامه

صرح النجم العراقي محمود التركي بأنه يتحول ل"عاشق مجنون" احيانا في الحب ، وعن مواصفات فتاة أحلامه أكد أنه لا يملك مواصفات معينة ولكنه ينتظر أن يدق قلبه للحب الحقيقي قريبا .

محمود التركي يكشف عن مفاجأة لجمهوره المصري

صرح النجم محمود التركي بأنه يحضر لأغنيتين حاليا ، منهم أغنية باللهجة المصرية وأخري باللهجة العراقية ، وهي المرة الأولي التي سيستمتع بها جمهور النجم العراقي محمود التركي بأغنية له باللهجة المصرية ستصدر قريبا .

فناني المفضل هو كاظم الساهر أحب شيرين وتامر حسني

تحدث التركي عن فنانيه المفضلين الذي يحب الإستماع لأغانيهم دائما وهم : كاظم الساهر ، شيرين ، تامر حسني وغيرهم من المطربين .

وعن دخوله مجال التمثيل أكد النجم محمود التركي أنه لا يفكر حاليا في دخول مجال التمثيل وخوض أول تجربة تمثيلية له ، ولكنه ممكن أن يظهر كضيف شرف في المستقبل .

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