نشرة الموجز الفنية.. مهرجان العلمين الجديدة يقدم عروض مذهلة والفيشاوي ورانيا يوسف ومنة شلبي في تطورات فنية جديدة



في ظل أجواء مليئة بالحيوية والإبداع، استهل مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بفعاليات لامعة وجذابة، حيث قدم الفنانون عروضًا متنوعة جمعت بين الموسيقى والمسرح والفن.

وفي الوقت ذاته، شهدت الساحة الفنية مجموعة من الأخبار والتطورات المثيرة من أبرز الفنانين ، إليكم أبرز أحداث النشرة الفنية ، يرصدها موقع " الموجز"



هشام ماجد يقدم عرضًا غنائيًا مميزًا في مهرجان نبتة

افتتح مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعرض غنائي قدمه الفنان هشام ماجد، بعنوان "كلمني مصري يا عم".

العرض تناول ظاهرة اعتماد الجيل الجديد على اللغة الإنجليزية في الحديث اليومي، وحرص ماجد على توجيه نصائح للأطفال للعودة إلى استخدام اللغة العربية.

بعد انتهاء العرض، انضم الفنان أحمد أمين إلى ماجد على المسرح، حيث تبادل النقاش حول موضوع اللغة وتأثيرها على الجيل الجديد، وانتهى الحديث بدعوة الأطفال للاعتزاز بلغتهم الأم.

شيماء سيف تؤدي عرضًا مسرحيًا وتستقبل محمد ثروت

قدمت الفنانة شيماء سيف عرضًا مسرحيًا تفاعل فيه الأطفال بشكل كبير، استخدمت شيماء أغنية "يا طيور النورس" للفنان محمد ثروت، الذي كان ضيفًا في الحفل، ورحبت به بطريقتها الخاصة.

رانيا يوسف تستعد لإطلاق أولى تجاربها الغنائية

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن قرب طرح أولى أغانيها "ليك"، حيث نشرت مقطعًا دعائيًا عبر حسابها على إنستجرام، مما أثار حماس متابعيها.

الأغنية من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى، وسيتم إصدارها يوم الثلاثاء القادم على "يوتيوب" والمنصات الرقمية.

الكليب سيتميز بالاستعراضات الكبيرة وسيتضمن ثلاث إطلالات مختلفة لرانيا يوسف.

عزيز الشافعي يتحدث عن دياب في بودكاست "فايق ورايق"

في بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، تحدث الملحن عزيز الشافعي عن قدرة الفنان عمرو دياب على تقديم مختلف أنواع الموسيقى.

وصف الشافعي دياب بـ"أم كلثوم عصرنا" وأشاد بجودته الصوتية ولياقته التي حافظ عليها على مر الزمن.

منة شلبي تتحدث عن السوشيال ميديا ومشروعها الجديد "الهوى سلطان"

في لقاء مع برنامج "عرب وود"، كشفت منة شلبي عن علاقتها بالسوشيال ميديا، موضحة تفضيلها لتطبيق إنستجرام على تيك توك.

كما تحدثت عن فيلمها القادم "الهوى سلطان"، الذي وصفته بالعمل البسيط والمؤثر، والذي يعكس تجارب وصراعات بين الأصدقاء.

هاني شاكر يطرح فيديو كليب "يا ويل حالي"

طرح هاني شاكر فيديو كليب لأغنيته الجديدة "يا ويل حالي"، والتي نالت إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات راميا بدور وألحان هيثم زياد، وتم إنتاجها عبر شركة "كيوب ميوزك". الكليب يتميز بإطلالة جريئة لشاكر.

فرقة كايروكي تشارك في مهرجان العلمين الجديدة

تستعد فرقة كايروكي لإحياء حفل ضخم ضمن مهرجان العلمين الجديدة في 23 أغسطس. ستقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة مثل "روما" و"نفسي أحبك".

أحمد الفيشاوي يتعاقد على تجسيد شخصية سفاح التجمع

أعلن المنتج أيمن يوسف عن مشروع درامي جديد يتناول حياة وجرائم سفاح التجمع، حيث تم التعاقد مع النجم أحمد الفيشاوي لتجسيد الشخصية.

أثار الإعلان حماس الجمهور، خاصة مع تشويق المنتج بالعبارة "قريباً جداً".

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