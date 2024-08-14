قبل فيلم الهوى سلطان.. أبرز الأفلام الرومانسية في مسيرة منة شلبي

تعتبر الفنانة منة شلبي، واحدة من أبرز النجمات في السينما المصرية، وتعود خلال الأيام المقبلة إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الجديد "الهوى سلطان" بعد غياب دام عامين، مما أثار حماسة جمهورها ومحبيها لمتابعة أحدث أعمالها، على مدار مسيرتها الفنية، تألقت منة في العديد من الأفلام الرومانسية التي تركت بصمة قوية لدى جمهورها، وأصبحت علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أهم الأعمال الرومانسية التي قدمتها، ونتعرف على تفاصيل فيلمها المرتقب "الهوى سلطان"، بالإضافة إلى مشروعها الجديد "فرقة الموت".

أبرز الأفلام الرومانسية في مسيرة منة شلبي



تألقت منة شلبي في فيلم"نور عيني"، الذي جمعها بالنجم تامر حسني، عمرو يوسف، منة فضالي، عبير صبري، وآخرون من النجوم، ودارت القصة حول علاقة حب معقدة بين الشخصيتين الرئيسيتين، حيث تواجه هذه العلاقة تحديات كبيرة عندما تسافر البطلة إلى الخارج لإجراء عملية جراحية لاستعادة بصرها. هناك، تلتقي بصديق حبيبها وتقع في حبه، ليبدأ بعدها صراع بين الحبيبين عند عودتها إلى مصر، الفيلم كان محطة هامة في مسيرة منة شلبي، وأثبتت من خلاله قدرتها على تقديم أدوار رومانسية تجذب قلوب المشاهدين.

فيلم إذاعة حب

في هذا الفيلم، قدمت منة شلبي دور "ليلى"، الشابة التي تخفي هويتها الحقيقية عن "حسن" الذي يؤدي دوره شريف سلامة، دارت الأحداث في إطار رومانسي كوميدي، حيث يقع كلاهما في حب الآخر وسط مواقف مليئة بالضحك والمشاعر الدافئة، هذا الفيلم أضاف جانبًا كوميديًا إلى أدوار منة الرومانسية، وأظهر تنوعًا في قدراتها التمثيلية، وكان بطولة شريف سلامة، لطفي لبيب، إدوارد، يسرا اللوزي، منى هلا، ومن تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج.

فيلم "الهوى سلطان"

وتستعد منة شلبي، حالياً لعرض فيلمها الجديد "الهوى سلطان"، الذي يشهد عودتها إلى السينما بعد غياب عامين، الفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تجسد منة دور "سارة"، وهي فتاة تعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود دور مهندس، يشارك في الفيلم أيضًا عدد من النجوم مثل أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وآخرون من النجوم، ويعد الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema.

فيلم "فرقة الموت"

إلى جانب "الهوى سلطان"، تستعد منة شلبي للمشاركة في فيلم جديد بعنوان "فرقة الموت"، والذي يجمعها بنجوم كبار مثل أحمد عز، آسر ياسين، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، خالد كمال، وآخرون من النجوم، و الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ويعد هذا المشروع من أبرز الأعمال التي يتطلع لها جمهور السينما المصرية.

وتستمر منة شلبي في تقديم أدوار متنوعة تجمع بين الرومانسية والكوميديا والإثارة، مما يجعلها واحدة من أكثر النجمات تميزًا وتأثيرًا في جيلها. سواء في الأفلام التي قدمتها أو في أعمالها المستقبلية، تظل منة شلبي قادرة على إبهار جمهورها وإثبات أن الفن يمكن أن يكون وسيلة فعالة لنقل المشاعر والتأثير في المجتمع.

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