الجمهور يرتقب حفل كايروكي بمهرجان العلمين الجديدة ويتوقع مفاجآت جديدة

تُشارك فرقة كايروكى في إحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية، والذي سيُقام في 23 أغسطس الجاري وفقا لما يرصده موقع “ الموجز ” .

تنضم كايروكى إلى قائمة كبار النجوم المشاركين في المهرجان، التي تشمل الهضبة عمرو دياب، والكينج محمد منير، والقيصر كاظم الساهر، والنجم تامر حسني، وغيرهم.

تذاكر الحفل متاحة الآن عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتى.

توقعات الجمهور وأداء كايروكى

من المتوقع أن يستمتع جمهور مهرجان العلمين بأداء فرقة كايروكى، التي ستقدم مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة. من بين الأعمال التي سيتم عرضها: "روما"، "بسرح وأتوه"، "نفسي أحبك"، "متوحشنيش"، و"أنا نجم".

كاريوكي

حفل توليت بمهرجان العلمين

من ناحية أخرى وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن موعد وتفاصيل حفل توليت وكايروكي وكتبت في منشور : “مستعد تبدأ حفلة كايروكي بصوت توليت! ،يوم 23 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة 2024، هنبدأ حفلتنا مع توليت بأغانيه المميزة اللي دخلت قلوبنا من أول ما سمعنا صوته، هنستناكم في الـ U Arena، عشان نعيش يوم كله مزيكا وأغاني بنحبها”، حيث تحمس الجمهور لفكرة الحفل وتسآل الجمهور عن أسعار تذاكر الحفل.

أهداف مهرجان العلمين الجديدة

يأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تهدف إلى تسليط الضوء على التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وخاصة مدينة العلمين الجديدة.

يهدف المهرجان أيضًا إلى الترويج للسياحة في المدينة بما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في المنطقة وتعزيز دور القوى الناعمة في دعم جهود التنمية والترويج للوجهات السياحية.

فعاليات متنوعة وتعاون مثمر

شهد المهرجان تعاوناً مثمراً مع الوزارات والهيئات المختلفة والشركة المتحدة، حيث ضمت أجندة الدورة الثانية عروضاً فنية وثقافية ورياضية وترفيهية تناسب جميع اهتمامات الزوار ، بالإضافة إلى ذلك، وفرت القناة U LIVe للمشاهدين في المنازل إمكانية متابعة فعاليات المهرجان.

نسخة مهرجان العلمين 2024 تتضمن فعاليات متنوعة تشمل عروضاً مسرحية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة نجوم كبار وفنانين شباب، ومباريات رياضية لأساطير كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، بالإضافة إلى فعالية "Bites by the Sea"، وهو حدث ضخم يُنظم لأول مرة في الساحل لتقديم أفضل طهاة مصر وتعزيز سياحة الطعام.

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